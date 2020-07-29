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четверг, 30 июля 2020 05:41

"В шесть утра позвонили. Сказали, что дочь умерла"

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В городской больнице Стрыя на Львовщине от коронавируса умерла 19-летняя Соломия КАРПА. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 10 июля. Через четыре дня сердце девушки остановилось. Родители обвиняют врачей в смерти дочери.

— У Соломии повысилась температура, сильно болела голова, была тяжесть в груди, — рассказывает отец Тарас Карпа. — Семейный врач назначила медикаменты. Заверила, что все пройдет. Но дочке лучше не стало. У нее началась сонливость, во рту появился привкус крови. Компьютерная томография легких показала, что у Соломии двусторонняя пневмония. Медики назначили антибиотики. Сказали, нет нужды ложиться в больницу. Хоть дочке было так плохо, что до нашей квартиры на шестом этаже нес ее на руках. Наконец таки дали направление. Но нас принимать не захотели. Положили только после того, как получил разрешение главного врача.

Соломия Карпа была студенткой Украинского католического университета. Изучала социологию. Окончила второй курс. Была участницей туристического клуба университета. Много путешествовала. Изучала иностранные языки. Любила рисовать.

- Через 3 часа после госпитализации Соломия позвонила, - продолжает. — Плакала в трубку. Жаловалась, что ей плохо, но никого из медперсонала дозваться не может. Мы с женой помчались к ней. Умоляли медиков, чтобы помогли дочке. Утром нам сообщили, что Соломия впала в кому. Просил, чтобы ее перевезли на лечение во Львов, но мне отказали. 14 июля в шесть утра позвонили и сказали, что дочь умерла.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
30
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