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четверг, 11 февраля 2021 00:50

"Увидела девочку с большой раной на руке. Поняла, что та сама себя ест"

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- Впервые в жизни волонтерила в Греции. Это было отличной возможностью увидеть страну. Продержалась пять дней. Не понравилось. Потому что показалось, что организация не решает никаких проблем тех, кто в этом нуждается, - говорит 22-летняя Марта ДИДУЛА из Львова. Недавно вернулась домой после годичной волонтерской миссии в Гондурасе.

- Не думала, что после Греции еще куда-то поеду, - продолжает. - Училась в Украинском католическом университете. На День волонтерства решила помочь организации "Оселя", которая раздает еду бездомным. В очереди люди толкались и матерились. Потом вышел мужчина и приказал всем замолчать, потому что хочет помолиться. Все затихли. Мужчина благодарил Бога и просил прощения за то, что мы неправильно живем. Это изменило мое мнение о волонтерстве.

Марта обратилась к религиозной миссии "Дом сердца".

- По правилам сообщества, волонтеры не имеют права выбирать государство, в которое поедут. Могут указать только континент, на котором хотели бы нести миссию. Я остановилась на Южной Америке. Отправили в Гондурас.

Волонтеры сами покупают билеты и оплачивают страховку. Уже на месте им компенсируют потраченные средства.

- Ехала из Украины через Польшу, Нидерланды и Панаму. В Амстердаме мой рюкзак потерялся. Пять дней ходила в одной одежде, пока привезли сумку.

В Гондурасе были волонтеры из Колумбии, Бразилии, Польши и Франции. Впятером жили в двухэтажном доме. Стояла страшная жара. Термометр показывал 36 градусов, а чувствовалось 50.

По правилам сообщества, волонтеры должны учить язык страны, в которой находятся. В Гондурасе общаются на испанском.

- Через несколько месяцев я уже знала язык, - говорит Дидула. - С другими волонтерами организовали быт. По очереди убирали и варили пищу. Готовить что-то украинское было сложно, потому что там другие продукты. Если и удастся найти гречку, то стоит дорого. Грибов нет. Разве сушеные или маринованные. Местные приходили в наш дом и готовили традиционную пищу - вальяды. Это лепешки с перебитой фасолью, яйцом, соленым сыром и сметаной внутри. Ели все вместе.

Волонтерство состояло в общении с местными. Должны были проводить с ними 2 часа в день. Говорили, устраивали игры, показывали кино.

Мы жили в бедном районе. Там было много людей, нуждающихся в нашем внимании. Только просыпались, к нам приходили дети, чтобы вместе помолиться, позавтракать, постирать одежду. Им пыталась объяснить: чтобы изменить жизнь, надо учиться. У них такого понятия нет. Думают, в жизни это не понадобится. Дети богачей понимают, что образование - это приоритет, а бедные этого не осознают.

Навещали людей в доме престарелых, психиатрической больницы и женской тюрьме.

- Больше всего поразила психиатрическая больница. Напоминает небольшое село, по территории которого ходят душевнобольные. Есть комнаты для людей, которых считают опасными. Мы были между теми, кто не может себе навредить. Знакомились, разговаривали. Под конец решили зайти к детям. Их отделение отграничено сеткой. Условия там ужасные. За ними не ухаживают, привязывают, если буйные. Увидела девочку с большой раной на руке. Поняла, что та сама себя ест. В другой было множество порезов на шее.

Почти 70% людей в Гондурасе живут за чертой бедности.

- Они верующие и очень эмоциональные, - рассказывает Марта Дидула. - Когда только приехала, меня все обнимали и целовали. Они непосредственны, говорят то, что думают. Когда сказала, что у меня нет мужа, начали допытываться почему. Гондурасцам рассказывала о Революцию достоинства. Показала вышиванки.

Провела в Гондурасе почти год. Пришлось ехать, потому что начиналась учеба. Из-за пандемии коронавируса не смогли устроить прощальную вечеринку. Но напоследок они сами приходили к нам. Почти каждому ребенку я написала прощальное письмо. Девочка Шэрон через час вернулась с ним, попросила, чтобы я прочитала, потому что не может разобрать почерк. Когда закончила, она вытащила из кармана письмо для меня и шоколадную конфету. Я была поражена, потому что сладости в Гондурасе - дорогие. Если ребенок имеет конфету, то никому не отдаст. Девочка попросила, чтобы письмо я открыла в самолете. Шэрон писала, что любит меня и обещает учиться. Эта история показала, что я была в Гондурасе не зря.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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