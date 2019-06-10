Юрия Мушкетика похоронили рядом с Евгением Сверстюком

— 10 лет тому назад Юрий Михайлович похоронил жену. После этой потери жить ему было тяжело. Как-то сидели у меня во дворе на скамейке и он мне сказал: "Я боюсь не смерти, я боюсь одиночества", — рассказывает директор Института литературы им. Тараса Шевченко 78-летний Николай ЖУЛИНСКИЙ. 8 июня пришел в столичный клуб Кабинета министров, где прощаются с писателем, Героем Украины Юрием МУШКЕТИКОМ. Его сердце остановилось в прошлый четверг на 91-м году.

— В последнее время у Юрия Михайловича совсем упало зрение, — продолжает Николай Жулинский. — Он не мог читать и писать. Последнее его больше всего отравляло. Как-то говорил мне: "Все писатели моего поколения ушли, я — последний из могикан. Дочери часто заезжают и звонят, но ночью приходит бессонница и одиночество". Иногда он говорил: "Уже я скоро уйду. Скоро умру". Но когда разговорится, снова улыбался и становился бодрый. Бывало, и анекдоты рассказывал. Любил один, услышанный от Богдана Ступки. Во время немецкой оккупации в деревню приезжает немецкий офицер. Собирает детей и раздает им гостинцы: шоколадки, коробки цветных карандашей, блокнотики. Дети молча разбирают подарки и отходят в сторону. Когда офицер давал конфета последнему мальчику, спросил его: "Мальчик, что надо сказать?" Тот стоял уныло, опустив голову. Промолчал, и когда офицер во второй раз задал вопрос. За третьим разом он закричал. Мальчик показал в сторону леса и ответил: "Партизаны — там".

Гроб стоит посреди зала. Возле него — приспущенный украинский флаг с черной лентой. Рядом на небольшой подушке из красного бархата выложены награды Юрий Мушкетика. В частности, звезда Героя Украины, медали "Иван Мазепа" и "Александр Довженко". На полу стоят корзинки с цветами и венки. Один из них — с желто-голубыми цветами — от президента Владимира Зеленского.

— Юрий Михайлович любил путешествовать. Часто ездил на родную Черниговщину, — говорит Николай Жулинский. — Любил встречаться со своими читателями. Но самым большим его увлечением стало творчество. Он был очень жаждущим истины человеком. Пытался наполнить мир духовностью и знаниями о национальной истории. Ради правды пожертвовал своим благополучием. В советский период редактировал журнал "Днепр". Под разными псевдонимами публиковал в нем Василия Стуса, Ивана Светличного, Ивана Дзюбу, Лину Костенко и многих других писателей и литературных критиков, за которыми пристально следило коммунистическое руководство. Наконец за это его уволили.

Около 12:00 в зале собираются почти 100 человек. Кладут цветы у гроба. Выражают соболезнования внучке писателя 31-летней Анастасии, дочерям 54-летней Оксане и Лесе, 64 года.

— В этом году с Юрием Михайловичем встречался дважды, — говорит председатель Союза писателей 61-летний Михаил Сидоржевский. — 14 января мы с несколькими писателями посещали коллег старшего возраста. Юрий Михайлович был бодрый, много всего рассказывал. Второй раз мы были у него 21 марта на его 90-летие. Он уже был немного слаб, жаловался на зрение. Но память при этом у него оставалась хорошая.

Последние годы он писал мемуары. Дважды давал небольшие фрагменты для публикации в "Литературной газете". Но при жизни полностью их не хотел печатать. Говорил, что надеется, их опубликуют после его смерти.

К микрофону по очереди подходят товарищи и коллеги Мушкетика. Слово берут поэты Павел Мовчан и Дмитрий Павлычко. В зал заходит киевлянка Оксана Коломиец. Она — дочь драматурга Алексея Коломийца. Одета в бежевое платье в горох.

— Дядя Юра и мой папа дружили всю жизнь, — рассказывает. — Отец часто к нему заезжал в гости, и они на такси ехали на Днепр или Десну ловить рыбу. Иногда и с ночевкой. Папа умер в 1994 году. Завещал, чтобы его похоронили на родине — в селе Харьковцы Лохвицкого района на Полтавщине. Дядя Юра, который тогда возглавлял Союз писателей, выделил нам на похороны автобус. Во всех затруднительных ситуациях всегда всем помогал.

— Отец был всегда опорой в жизни, — говорит Оксана Мушкетик. Она — художница. Занимается оформлением детских книг. — За ним чувствовала себя как за каменной стеной. Он был добр к нам, всегда поддерживал.

После смерти мамы у папы случился инфаркт. Ему сделали шунтирование. До прошлого года он еще самостоятельно работал. Два месяца тому назад продиктовал мне рассказ, а я набрала на компьютере. Мы его обязательно издадим.

После прощания гроб заносят в серый микроавтобус и везут на Байковое кладбище. Люди отправляются туда на двух других. Юрия Мушкетика похоронили на участке 33. Здесь покоятся Евгений Сверстюк и Мирослав Попович.

4 месяца Юрий Мушкетик ждал, пока в детском журнале "Барвинок" напечатают его первый рассказ. Написал его в 1951 году, когда был студентом. Гонорар выплатили купюрами номиналом один рубль. За те деньги купил себе костюм. В нем окончил аспирантуру и женился.

"За гонорар купил родителям дом"

Юрий Мушкетик родился в селе Вертиевка Нежинского района Черниговской области в крестьянской семье. Окончил филологический факультет и аспирантуру при кафедре украинской литературы Киевского университета им. Тараса Шевченко.

— В школе хорошо знал математику, — рассказывал Юрий Мушкетик. — Когда в 1948-ом со своим фанерным чемоданом отправился в столицу поступать в университет, все думали, что буду подавать документы на физмат. А я отнес их на филологический факультет.

Первая повесть "Семен Палий" вышла в 1954 году.

- Писал ее по ночам на кухне общежития. Тогда насмешек на весь век натерпелся — говорил Мушкетик. — Повесть издали в Украине, а впоследствии — в Москве двумя изданиями. Мне было 25 лет. За гонорар купил родителям дом возле Киева.

С 1956-го работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Днепр".

— В журнале печатали под псевдонимами диссидентов, когда другие боялись это делать. Говорили: "Вам тюрьма будет". Не посадили, но с работы выгнали. Друзья отвернулись. Чтобы прокормить семью, написал роман о величайшем кибернетике Союза Викторе Глушкове. А дальше - очерк об одном председателе колхоза и отослал в газету "Правда". Расчет был правильный — откуда им знать, что я крамольный? Им понравилось. Заказали мне цикл очерков. Так и вылезал из пропасти.

С 1986-го по 2001-й возглавлял Союз писателей Украины.

Написал 19 романов, несколько десятков повестей и рассказов. По ним сняли три фильма. В 1980-м получил Шевченковскую премию за роман "Позиция". В 2009 году — звание Героя Украины.

С женой Линой Сергеевной прожил в браке 53 года. Ее не стало в 2008-ом.

— В школе влюблялся дважды, третий раз — уже в будущую жену. Она на два класса младше была. Хотя давно уже ее нет, думаю о ней, скучаю и каюсь, что не все для нее сделал, — говорил Юрий Мушкетик четыре года тому назад.