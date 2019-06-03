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Юрий Логвин пять лет не выходил из дома

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- Последний год брат без ходунков вообще не передвигался. В понедельник ему стало плохо - лежал и не мог подняться. 22 мая умер. В этот день родился наш папа. Всегда носили на его могилу цветы, потому что он любил их. Теперь букеты будут по другой причине, - говорит киевлянка 72-летняя Ираида ЛОГВИН. В минувшую субботу на Байковом кладбище в столице похоронили ее брата Юрия ЛОГВИНА. Умер в 80 лет от инсульта.

У него было заболевание сердечно-сосудистой системы. С 2014-го почти не выходил из дома. Жил сам, к врачам не обращался.

- У брата была блестящая память, - говорит Ираида Григорьевна. - До последних дней имел светлый ум и активное мнение. Писал мемуары, не расставался с кистью. А о болезни не хотел говорить, считал это мелочами.

Юрий Григорьевич родился в городе Кременчуге Полтавской области в семье искусствоведа и архитектора Григория Логвина. Окончил Киевский художественный институт, сейчас это - Национальная академия изобразительного искусства. Учился на Высших литературных курсах в Москве.

Написал 20 приключенческих книг. Первая - "Северное сияние" - с собственными иллюстрациями вышла в киевском издательстве "Радуга" в 1961 году. Автор серий почтовых марок "Этнографические сюжеты", "Древняя Украина", "Гетманы Украины", "История войска в Украине", "Скифы" и "Древние славяне". Увлекался рисованием обнаженной женской натуры. Создал комиксы "Щит вещего Олега" и "Казацкие колокола". Был автором и ведущим культурно-просветительских программ на радио "Культура".

Юрий Логвин был разведен. Дочь Марта - ведущий научный сотрудник Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко. Имел внуков - 18-летнюю Клавдию и Иосифа, 11 лет.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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Дата
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