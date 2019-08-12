79-летняя Ольга Члек из села Вышковцы Немировского района Винницкой области умерла от болевого шока. 29 июля получила ожоги 70% тела. На следующий день в больнице ее сердце остановилось.

- Дети ей приказывали, чтобы не скашивала тех сорняков. Говорили, приедут копать картошку, тогда и наведут порядок, - рассказывает секретарь сельсовета 51-летняя Валентина Слободянюк. - Она не послушала. Свернула все на кучки и подожгла. Огонь перекинулся на соседский огород, где после жатвы лежала солома. Взялась тушить. Зацепилась за межу и упала лицом прямо в огонь. На крик женщины сбежались соседи. Сразу вызвали "скорую".

Ольга Члек до выхода на пенсию работала в полеводческой бригаде местного колхоза.

- Была очень доброй женщиной. Держала большое хозяйство - коров, свиней, кур. В последние годы несколько меньше, потому что силы уже не те, - говорит Валентина Дмитриевна. - Сын Алексей хотел ей сюрприз сделать - приехать раньше из Польши, где живет. А получилось, что приехал на похороны. С сестрой Галей очень тяжело переживают смерть родителей.

Ольгу Члек похоронили возле мужа Алексея. Его не стало два месяца назад.

- После его смерти не раз говорила, что пойдет за ним, - добавляет Валентина Дмитриевна. - Люди просили опомниться. А она продолжала. Как что-то чувствовала.