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пятница, 31 мая 2019 06:50

Украинцы будут получать стипендии в Польше

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Польский фонд "Румак" помогает студентам с востока Европы и предоставляет стипендии талантливым выпускникам, которые намерены учиться в университетах Польши.

Чтобы стать студентом-стипендиатом, ученик должен иметь польское происхождение. Должен показать хорошие академические результаты. Важным критерием для оценки кандидата является и внеклассная деятельность: успехи на олимпиадах, тематических, художественных или спортивных соревнованиях. Чтобы подать заявку на стипендию, нужно заполнить анкету на сайте "Румак". Кроме достижений кандидата, необходимо указать причины подачи заявки на стипендию и прием в данную область обучения. Из присланных заявок Комитет по стипендиям отбирает будущих студентов.

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