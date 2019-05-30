Украинцы будут получать стипендии в Польше

Польский фонд "Румак" помогает студентам с востока Европы и предоставляет стипендии талантливым выпускникам, которые намерены учиться в университетах Польши.

Чтобы стать студентом-стипендиатом, ученик должен иметь польское происхождение. Должен показать хорошие академические результаты. Важным критерием для оценки кандидата является и внеклассная деятельность: успехи на олимпиадах, тематических, художественных или спортивных соревнованиях. Чтобы подать заявку на стипендию, нужно заполнить анкету на сайте "Румак". Кроме достижений кандидата, необходимо указать причины подачи заявки на стипендию и прием в данную область обучения. Из присланных заявок Комитет по стипендиям отбирает будущих студентов.