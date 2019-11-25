Украинцам доставили американские патрульные катера

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 504
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 864
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9315
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1548
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 981
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 909
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6120
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2619
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6120
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2619
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 468
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 05:45

Украинцам доставили американские патрульные катера

  Комментировать

В Одессе провели первые испытания американских патрульных катеров "Айленд П190". В Украину их доставили на борту грузового судна "Оушен Фридом".

- На примере подготовки экипажей катеров типа "Айленд" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать во всех совместных с НАТО задачах, - говорит командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, 55 лет.

После завершения испытаний патрульные катера будут вооружать и затем включать в состав Военно-морских сил Украины. Они будут дежурить и будут охранять воды Черного и Азовского морей от российских нападений. Катера могут выполнять различные задачи благодаря своей скорости и маневренности.

Автор: Соломия ЦУРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцам доставили американские патрульные катера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Объявили военное положение

Минеральную воду открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 31510
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 27685
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 17487
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 15903
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 14733
Люди
Иван Лю выбросился с 13-го этажа
Иван Лю выбросился с 13-го этажа Просмотров: 396
Амину Булах сбил поезд
Амину Булах сбил поезд Просмотров: 333
"Должен был научить дочь произносить "р". Не смог"
"Должен был научить дочь произносить "р". Не смог" Просмотров: 270
После инсульта Алексей Иутин не вставал с кровати
После инсульта Алексей Иутин не вставал с кровати Просмотров: 18
Анико Рехвиашвили три месяца была на больничном
Анико Рехвиашвили три месяца была на больничном Просмотров: 63
Больше всего комментируют
10
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 128
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua