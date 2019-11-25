Украинцам доставили американские патрульные катера

В Одессе провели первые испытания американских патрульных катеров "Айленд П190". В Украину их доставили на борту грузового судна "Оушен Фридом".

- На примере подготовки экипажей катеров типа "Айленд" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать во всех совместных с НАТО задачах, - говорит командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, 55 лет.

После завершения испытаний патрульные катера будут вооружать и затем включать в состав Военно-морских сил Украины. Они будут дежурить и будут охранять воды Черного и Азовского морей от российских нападений. Катера могут выполнять различные задачи благодаря своей скорости и маневренности.