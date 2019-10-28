У Владимира Струмковского произошел инфаркт

- Он всегда любил долго поговорить. Пытался рассказать все подробности. Не верится, что не услышу утром: "Ты уже в Раде? Займи мне место там справа", - говорит видеооператор 34-летний Андрей ЯКОБЧУК о фотографе Владимире Струмковском, 59 лет. Он умер 21 октября от инфаркта миокарда на своей даче под Киевом.

С Владимиром Владимировичем попрощались в четверг во внутреннем дворе столичного информационного агентства "Укринформ". Здесь он раньше работал.

- Когда еще фото проявляли на бумаге, мы с Владимиром были соседями по лабораториям, работали через стенку, - рассказывает фотограф 73-летний Владимир Фалин. - Советовались, показывали свои работы, критиковали друг друга. У Владимира всегда было позитивное настроение. Друзья называли его Струмок. Никогда не обижался на это прозвище. Еще со школы такое было.

Владимир Струмковский окончил Институт журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. С 1999 по 2008 год был фотокорреспондентом газеты "Крещатик". Последние годы работал в Верховной Раде. Был личным фотографом бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

- Володя всегда с любовью рассказывал о своей семье, даче, кошках, - говорит коллега Татьяна Узун. - Был открытым, искренним, добрым человеком. С ним было приятно общаться и комфортно работать. Мастер своего дела. За несколько секунд или минут ему удавалось сделать очень удачные кадры.

У Владимира Струмковского остались жена и дочь. Его похоронили на кладбище в Бортничах на окраине Киева.