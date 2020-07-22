У Владимира Лозинского был сахарный диабет

— Лучший период — рекордная серия "Динамо" из 45 матчей без поражений в 1980-1981 годах. Горжусь, что я отыграл во всех матчах без замен, — говорил бывший защитник киевского футбольного клуба "Динамо" 65-летний Владимир ЛОЗИНСКИЙ. Он умер 17 июля. Последние 10 лет болел сахарным диабетом.

Владимир Лозинский родился в России. В детстве вместе с родителями переехал в Киев. Тут записался в футбольную школу "Динамо". В основной состав пробился 22-летним. Отыграл восемь сезонов. В 1985-м перешел в харьковский "Металлист". Потом были "Кривбасс" и "Кремень". После завершения спортивной карьеры тренировал киевский ЦСКА и студенческую сборную Украины.

— В 1977 году я, студент журфака, хотел попасть на награждение киевских динамовцев в Октябрьский дворец, но не удалось, — говорит спортивный комментатор Сергей Савелий, 64 года. - Дождался завершения церемонии, и выходит 22-летний Лоза, мой ровесник. Первое чемпионское золото на груди, дубленка как влитая — и к нему за автографом друзья, знакомые. Конечно, в команде были лауреаты 1975-го. Но мне показалось, что к дебютанту Лозе было больше внимания.

- Володю очень уважали. В мою бытность игроком все футбольные команды готовились к сезону в Грузии. Сборы изнурительные, развлечений никаких. Вырвались мы с Лозинским в грузинское село под Леселидзе. Хотели купить вина. Грузины спросили: кто вы? Как только услышали фамилию Лозинского, доставали лучшее и вели к столу — рассказывает экс-тренер симферопольской "Таврии" 59-летний Олег Федорчук. — Володя начинал нападающим, много забивал. Но потом его перевели в защиту. Другой бы обиделся, а он воспринял это как должное. Мол, главное — остаться в "Динамо". Знаю, что последние 10 лет он мучился с сахарным диабетом. Очень тяжелая форма была.

Владимир Лозинский дважды был женат. Последние годы жил в селе Счастливое недалеко от Киева. Его похоронили на Байковом кладбище в столице.