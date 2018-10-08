У Владимира Кличко роман с боксершей

Недавно боксера 42-летнего Владимира Кличко увидели в компании 37-летней Сесилии Брекхус, спортсменки из Норвегии. Вместе посетили Конгресс Всемирного боксерского совета в Киеве. Владимир обнимал подругу за талию, целовал в щеку.

Сесилия Брекхус родилась в Колумбии. 5-летней ее удочерила норвежская пара. Подростком занялась кикбоксингом и боксом. Весной 2015 года подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко. Часто посещает Киев. Присутствовала на последних поединках Владимира Кличко.

Сесилия - первая женщина в истории, которая собрала все основные чемпионские пояса по версиям различных боксерских организаций. Часто попадает на обложки модных журналов и участвует в фотосессиях.

В начале августа 2018 Владимир Кличко расстался с голливудской актрисой 29-летней Хайден Панеттьери.

- Они уже давно просто друзья. Проводят время вместе ради дочери. Недавно отдыхали в Греции, - рассказывает Лесли Вогель, мать Хайден.

Панеттьери встречается с американским актером Брайаном Хикерсоном, 28 лет.