У Владимира Кличко роман с боксершей

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 1602
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 630
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
3 Просмотров: 7857
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3240
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5427
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1476
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1602
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1665
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1386
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 639
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1377
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5346
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9729
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 369
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 05:26

У Владимира Кличко роман с боксершей

  Комментировать
 

Недавно боксера 42-летнего Владимира Кличко увидели в компании 37-летней Сесилии Брекхус, спортсменки из Норвегии. Вместе посетили Конгресс Всемирного боксерского совета в Киеве. Владимир обнимал подругу за талию, целовал в щеку.

Сесилия Брекхус родилась в Колумбии. 5-летней ее удочерила норвежская пара. Подростком занялась кикбоксингом и боксом. Весной 2015 года подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко. Часто посещает Киев. Присутствовала на последних поединках Владимира Кличко.

Сесилия - первая женщина в истории, которая собрала все основные чемпионские пояса по версиям различных боксерских организаций. Часто попадает на обложки модных журналов и участвует в фотосессиях.

В начале августа 2018 Владимир Кличко расстался с голливудской актрисой 29-летней Хайден Панеттьери.

- Они уже давно просто друзья. Проводят время вместе ради дочери. Недавно отдыхали в Греции, - рассказывает Лесли Вогель, мать Хайден.

Панеттьери встречается с американским актером Брайаном Хикерсоном, 28 лет.

Автор: Виктория ТОПАЛА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Владимира Кличко роман с боксершей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 70909
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 45559
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 33732
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 23328
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 12214
Люди
Лана Ветрова и Дмитрий Есипчук два года откладывали свадьбу
Лана Ветрова и Дмитрий Есипчук два года откладывали свадьбу
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели
2
 Просмотров: 45
"Полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники"
"Полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники" Просмотров: 27
Дважды выходила замуж, чтобы остаться в Америке
Дважды выходила замуж, чтобы остаться в Америке
Вячеслав Краткий сделал предложение во время военного парада
Вячеслав Краткий сделал предложение во время военного парада Просмотров: 27
Больше всего комментируют
16
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
3
Тука рассказал, какое советское наследство привело к аннексии Крыма
3
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
Голосов: 452
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua