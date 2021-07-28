У Юрия Рыбачука инсульт произошел на пляже

В Киеве на 48-м году скончался бывший заместитель министра культуры и журналист Юрий Рыбачук. Причиной смерти стал инсульт.

- Юрий отдыхал на пляже, когда это произошло. После этого он прожил где-то неделю, - рассказывает журналистка Леся Ганжа, 49 лет. - Работали вместе не один год. Он был очень добрым человеком. Никогда не оскорблял. Уважал себя и не осуждал других. Рядом с ним удавалось быть настоящим.

Юрий Рыбачук родом из Ривне. Там окончил педагогический университет. Преподавал немецкий язык. Позже 10 лет был менеджером, директором частных фирм. Работал редактором отдела "Культура" газеты "Комментарии". В 2017 году стал заместителем тогдашнего министра культуры Евгения Нищука. Эту должность занимал до 2019 года. Был одним из инициаторов запуска программы "Всеукраинская школа онлайн".

- После того, как Юрий пошел работать в министерство, виделись редко. В последний раз - на похоронах режиссера Сергея Проскурни. Юрий тяжело перенес эту потерю. По телефону говорили 30 мая. Поздравлял меня с днем ​​рождения. Последние годы Юрий был занят. Времени на общение не хватало, - говорит Ганжа. - Был тонким переводчиком с немецкого и русского. Хорошо пел.

Юрия Рыбачука похоронили в Ривне. Осталась жена Елена.