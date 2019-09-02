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вторник, 03 сентября 2019 06:25

У Светланы Гречановской три недели не было выходного

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В Купянске на Харьковщине справили девятины по 32-летней Светлане Гречановской. В январе у нее случился инсульт. Месяц была в коме.

- Гипертонический криз у дочери случился из-за стресса и переутомления, - рассказывает мать Валентина Владимировна. - Работала продавцом. Три недели подряд не было выходного. А потом пришла домой и сказала, что у нее болит зуб. На следующее утро записалась к стоматологу, но к нему так и не попала. Под вечер начала кричать. Сказала, что ей сильно болит. "Скорая" приехала сразу же. В машине дочь потеряла сознание. Сначала ее положили в местную больницу, а затем перевели в Харьков.

Женщине врачи удалили две аневризмы.

- Ежедневно на лечение дочери было нужно две-три тысячи гривен. У меня таких денег не было. Помогали друзья и знакомые. Через месяц Светочка пришла в себя. В июле через социальные службы нам удалось получить специальную кровать. Забрали ее восстанавливаться дома. Врачи вытащили зонд, начала есть с ложечки. В августе ее состояние резко ухудшилось. Умерла внезапно.

Светлана Гречановская сама воспитывала дочерей 9-летнюю Анастасию и Алину, 3 года.

- Девочки постоянно спрашивают о маме. Показываю на небо и говорю, что сейчас она оттуда на них смотрит, - рассказывает Валентина Владимировна.

Автор: Марта ГАЛКА
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