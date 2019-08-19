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вторник, 20 августа 2019 07:25

У супругов исчезли все вещи

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Киевляне 27-летняя Наталия Снопко и Юрий Теклюк, 28 лет, ночуют в гостевом домике в исландском Рейкьявике. Поехали в отпуск, однако их вещи потерялись. Супруги остались без предметов первой необходимости.

— В Исландию летели две мои дочери с зятьями, — рассказывает 56-летняя Ирина Снопко. — Наталья с мужем — из Киева, с пересадкой в Берлине. Старшая с мужем — из Венгрии. К этому отпуску год готовились. Разработали пеший маршрут. Собрали снаряжение — теплые вещи, спальные мешки, палатки, еду. Должны были ежедневно проходить 30 километров.

11 августа Наталия и Юрий вылетели рейсом Международных авиалиний Украины. В Берлине пересели на самолет исландских авиалиний. В Рейкьявике вещи не отдали.

— Сейчас здесь 8 градусов тепла и ветер, а у нас нет теплых вещей — все было в рюкзаках, — говорит Наталия Снопко. — Даже в душ сходить не можем, потому что полотенец нет. Исландский перевозчик предлагает 200 долларов компенсации — это 5 тысяч гривен. Чтобы доехать до аэропорта, только за билеты надо заплатить 120 евро — 3,4 тысячи гривен.

25 августа у супругов заканчивается отпуск.

— С билетом на перелет пассажир получает штрих-код на багаж. Его надо хранить, пока не убедитесь, что все вещи целые. За потерю или повреждение багажа отвечает перевозчик, — говорит адвокат 39-летний Лаврентий Царук. — Если такое случилось, надо зафиксировать потерю. Составить заявление в отделе "Лост энд фаундс", который есть в каждом аэропорту. Параллельно отправить претензию перевозчику. Все расходы, которые возникли из-за потери багажа, надо фиксировать. Потом требовать компенсацию.

Автор: Анна БОВА
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Дата
20
августа

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