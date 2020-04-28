У Сергея Злепко не выдержало сердце

Прошло девять дней по смерти профессора Винницкого национального технического университета 69-летнего Сергея Злепко. Скончался 15 апреля от острой сердечной недостаточности.

— В последнее время он мало двигался. Из-за карантина проводил видеоконференции, лекции онлайн. Видимо, перегрузил сердце. У него был лишний вес, — рассказывает проректор университета 56-летний Сергей Павлов. — Он всегда говорил: "Главное — здоровье". Но на него никогда не жаловался. Любил ходить пешком. Когда ездили на ежегодную конференцию по измерительной технике в Одесскую область, обожал прогуливаться по побережью вдоль моря.

Сергей Злепко работал в университете 28 лет. Заведовал кафедрами биомедицинской инженерии и конструирования и производства радиоаппаратуры. Возглавлял Центр радиотехнических систем спецназначения. Написал несколько сотен научных трудов. На свои изобретения получил почти 100 патентов. В 1989-ом за разработки диагностической аппаратуры ему вручили золотую медаль в немецком Лейпциге.

— Сергей Макарович много сделал для развития биомедицинской инженерии. Изобрел аппаратуру, которая оценивала состояние военных после пребывания в зоне боевых действий. Больше всего гордился беспилотными летательными аппаратами, которые смогли использовать наши военные, — добавляет Сергей Павлов. — Он был прост в разговоре. Имел имидж положительного профессора — его лекции проходили непринужденно. Умел заинтересовать студентов. Много приводил практических примеров из своей жизни. Все говорил: "Наша сила — в команде".

Сергея Злепко похоронили на кладбище в винницком микрорайоне Сабаров. С женой воспитал дочь Ирину и сына Александра.