У Олега Петренко оборвался тромб

Накануне Нового года в Киеве не стало журналиста 47-летнего Олега Петренко. Он болел сахарным диабетом. 30 января у него оторвался тромб. Умер через сутки.

Олег Петренко работал журналистом в газетах "Молодь України", "Вечірній Київ", "Селянська правда"

- Олег был человеком острой любознательности, - рассказывает экс-нардеп 77-летний Иван Бокий. Он был редактором "Молоді України" и заместителем главного редактора "Сільських вістей". - Взял его на работу, потому что мне посоветовали Олега как интересного журналиста. Предложил сделать несколько материалов. Был поражен, как он серьезно и глубоко подошел к исследованию темы сельской экономики. Некоторым Олег казался легкомысленным, но таким не был. Он был легким и доступным в общении, но в то же время - очень серьезным в работе.

В газете "Вечірній Київ" Олег Петренко работал в два приема. Был любимцем обоих коллективов. Это издание стало его последним местом работы. Он уже нашел место, должен был выйти в начале года, - продолжает Иван Сидорович. - У него остались два сына и дочь. За полтора-два месяца до смерти Олег был у матери на Винниччине. Нарубил дров на всю зиму.