У Оксаны Харченко отказали почки

Два года прожила после инсульта 45-летняя Оксана Харченко из села Бранное Поле Богуславского района на Киевщине. Кровоизлияние в мозг у нее произошло, когда работала в Польше.

— В январе 2018 года мы с Оксаной поехали на заработки — хотели насобирать денег на ремонт дома, — рассказывает сестра 43-летняя Наталья Козанчин. — Пошли паковать овощи к фермеру. У него работали и раньше. Тогда устраивались официально через агентство. А в этот раз он убедил нас не подписывать договор.

Через несколько дней после приезда Оксане внезапно стало плохо, — говорит Козанчин. — Начала болеть голова, поднялось давление. Попросила хозяина отвезти в больницу, но вместо этого он два часа катал нас по городу. В Познани высадил в парке. Вызвал полицию — сказал, что Оксана выпила. Из-за того, что медицинскую помощь оказали поздно, у сестры отняло правую часть тела. Она все понимала, но говорила неразборчиво. Сначала даже пошевелиться не могла, но потом начала подниматься на ноги. Были уверены, что идет на поправку. С работодателем подписали мировое соглашение. Он оплачивал лечение. Хотел встретиться с сестрой, но у нее не было желания его видеть.

В прошлом году Оксану привезли в Украину.

— За ней ухаживали родители, — говорит Наталья. — Последние дни жизни возле Оксаны меня не было, но мы постоянно общались по скайпу. Умерла, потому что отказали почки. Перед тем у нее была высокая температура, которую не удавалось сбить.

Оксана Харченко была педагогом по образованию. У нее остался сын Ярослав, 22 года.