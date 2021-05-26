У Надежды Крахмальной оборвался тромб

Проходит сорок дней по смерти 44-летней Надежды Крахмальной. Перед смертью у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

- Я первым в семье заболел коронавирусом. Затем инфекцию подхватили родители, - рассказывает сын 22-летний Богдан. - У папы болезнь прошла без осложнений. А у мамы держалась температура, был кашель. Когда началась одышка, обратились к семейному врачу. Положили в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней ей стало лучше. Утром 12 апреля была еще жива. А потом внезапно оборвался тромб.

Надежда Крахмальная ранее работала дизайнером. Последний год занималась домашним хозяйством.

- Мать любила возиться на кухне, - говорит Богдан. - Выпекала вкусные пряники. Мечтала продавать их.

С мужем автомехаником 43-летним Сергеем, кроме сына, воспитывали дочь Софию, 9 лет.