У Ярослава Пукшина остались трое детей

В Польше скончался 32-летний Ярослав Пукшин из села Воля Самборского района на Львовщине. Семья собирает деньги, чтобы перевезти тело.

- Ярославу в Польше внезапно стало плохо. До приезда "скорой" умер. Причину нам не сообщили, - говорит жена 31-летняя Галина.

Пукшин был по специальности экономист. - В нашем районе с работой очень туго, поэтому муж вынужден был зарабатывать за рубежом. Последние пять лет Ярослав работал в Польше на стройке, - рассказывает Галина. - Имел много друзей, всем помогал, был душой компании. Любил жизнь, было много планов. Мечтали в этом году семьей поехать на море.

С женой воспитывали троих детей. Софии - 8 лет, Владиславу - 4, Анастасии исполнится 2.

- Старшая дочь знает, что папа на небе. А младшие ждут его домой.

Чтобы помочь семье, можно перечислить деньги на карточку ПриватБанка: 4149 4991 4918 4788 (получатель - Пукшин Галина Игоревна).