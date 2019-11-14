У Аллы Мазур диагностировали рак

"Я знаю об этом у нас не любят говорить публично. Предпочитают оставить в кругу близких друзей и семьи. И вспоминают в лучшем случае тогда, когда уже все прошло. Я тоже поймала себя на желании закрыться в себе и определенное время так делала. Но впоследствии поняла: нельзя бояться. Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно", - пишет в "Фейсбук" телеведущая 54-летняя Алла Мазур.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться. Благодарна себе, что все-таки нашла время для осмотра. Благодарна врачам, которые вовремя отправили на биопсию. Рассказываю об этом, чтобы вдохновить украинских женщин проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год", - продолжает.

Алла Мазур родился в селе Зеньков Винковецького района Хмельницкой области в семье врачей. Окончила факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работала на Украинском радио. С 1993 вела информационные передачи на канале УТ-1. Через четыре года перешла работать на канал "1+1". Ведет там информационно-аналитическую программу "ТСН. Тиждень". Воспитывает сына 11-летнего Артема. Кто его отец, скрывает.

"Я уже почувствовала: борьба с болезнью будет нелегкая. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни. И верю, что следующий пост на эту тему - пусть и через некоторое время - будет о победе", - пишет Алла Мазур.