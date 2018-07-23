"Товарищу расписал забор. Он подарил 100 банок краски"

— Вместо того, чтобы сидеть дома у телевизора, на полную наслаждаюсь жизнью, — говорит киевлянин 74-летний Виктор Гострый. Последние 10 лет разрисовывает заборы, стены детских садиков, больниц и остановки общественного транспорта.

Виктор Гострый по профессии инженер. Работал энергетиком.

— Как-то товарищ подбил поехать на работу в Якутию, — рассказывает мужчина. — Проводили свет в детские садики, больницы и клубы. Вместе с нами работали декораторы, которые оформляли помещения. Наблюдал за их работой — и меня потянуло на творчество. Рисовать не умел, поэтому решил заняться резьбой по дереву. Когда мои изделия увидели ребята из бригады оформителей, позвали к себе. Написал заявление на увольнение и присоединился к ним.

По возвращении в Киев решил пойти в художественную школу. Нужно было принести одну работу, а две написать во время экзамена. За экзаменационные мне поставили "двойки". За домашнюю получил пять баллов — на ней был изображен Ленин. По окончании школы в Доме художника получил разрешение выставлять свои произведения на продажу. В художественные салоны чаще всего отвозил доски для нарезания, оформленные выжженным орнаментом. Свои картины не показывал — стеснялся.

Заниматься уличным искусством Гострый начал в 2008-м.

— На улице увидел двух ребят, которые расписывали бетонную стену. Захотел приобщиться, и не осмелился. Несколько дней мысли об этом не давали покоя. За какое-то время таки осмелился расписать стену у своего подъезда. За работой наблюдали все соседи. Результат им понравился. Впоследствии разрисовал детскую площадку, а затем — автобусную остановку. Теперь имею на счету несколько десятков расписанных объектов. Зарисовал площадь больше 800 квадратных метров.

Краски и кисти мужчина покупает сам. Деньги за работу не берет.

— Раньше сам искал, что можно разрисовать, а теперь регулярно получаю заказы. Как-то товарищу расписал забор. Он за это подарил мне 100 банок краски. Хватило на несколько месяцев. Люблю рисовать пейзажи, птиц и цветы. В своих работах не повторяюсь. Раньше имел блог, посвященный росписи. Забросил, потому что не успеваю.

Летом люблю купаться и играть в теннис. Когда становится холодно, возвращаюсь к танцам и пению. Пою в хоре столичного клуба "Жизнелюб". По понедельникам посещаю бесплатные уроки танго, каждую среду — украинские народные, трижды в неделю занимаюсь латиноамериканскими.