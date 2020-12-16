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четверг, 17 декабря 2020 05:11

Татьяна Юрпольская выиграла комплект постельного белья

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- О выигрыше узнала от сестры из Черкасщины. Ее зовут Паша Игнатьевна. Живет в нашем родном селе Романовка. Тоже выписывает "Газету по-українськи". Первой получила экземпляр с результатами розыгрыша призов. Увидела мою фамилию среди победителей и обрадовалась, — говорит киевлянка Татьяна Юрпольская, 73 года.

"Газету по-українськи" она выписывает 10 лет. Отправила копию квитанции в адрес редакции и выиграла комплект постельного белья.

- Приз уже получила. Постель красивая, двуспальная. Впервые "Газету по-українськи" увидела в киоске. Понравилась, поэтому начали выписывать. Часто пользуюсь рецептами блюд с полосы "еда", записываю полезные советы со страниц "Сад-огород", потому что имеем с мужем дачу, — говорит Татьяна Игнатьевна.

Родилась в селе Романовка. У ее родителей были три дочери и столько же сыновей.

— Папа работал трактористом, — рассказывает Татьяна Игнатьевна. - Летом уходил на рассвете, а возвращался в полночь. Зимой ездил ремонтировать технику в район. Мама работала в поле. Умела выполнять любую мужскую работу. Запросто могла что-то починить, соорудить печь. Я в нее удалась. Могу все починить. Работала в больнице медсестрой и рентгенлаборантом.

С мужем 77-летним Степаном Порфирьевичем живут 52 года в браке.

- Муж всю жизнь работал электросварщиком на строительстве метро. Встречаться начали, когда я училась в медучилище в городе Белая Церковь. Поступила туда с его двоюродной сестрой Марией. Степан приезжал к ней в гости. Обручились 14 июля 1968-го. Свадьбу праздновали неделю. Наша родственница из Ташкента ничего подобного не видела, поэтому была поражена сельскими традициями. Под свадебные песни замужние женщины пекли каравай с голубями. В пятницу мы с дружкой в вышиванках разносили гостям печеные шишечки. В выходные переодевалась в свадебное платье и фату. С понедельника родители жениха приходили к моим благодарить за невестку, а мои шли к ним, чтобы посмотреть, как справляется молодая жена. Один день празднования называли "перебой". Гости молодоженам дарили подарок, выпивали рюмку и к счастью били глиняную посуду. Перед этим ее собирали по дворам, у кого сушилась на плетнях. Наше село тогда славилось изготовлением глиняной посуды. Кто не успел спрятать, забирали на свадьбу. Жаль, что традиции не сохранились, — говорит Татьяна Игнатьевна.

Супруги воспитали двух сыновей, имеют трех внуков и правнука.

- Старший сын Саша с невесткой Лилей живут с нами. Месяц тому назад у нашего внука Димы родился Егорчик. Младший сын с невесткой Светой живут отдельно. Воспитывают наших внуков Дениса и Алину, — говорит Татьяна Юрпольская.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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