Татьяна Петровская выиграла 500 гривен

— Когда открыла страницу с победителями и увидела свою фамилию, радости не было предела. Выигранные деньги планирую потратить внукам на дни рождения. Они оба февральские. Виктор родился 13 числа, а Николь — 28, — говорит 67-летняя Татьяна Петровская из села Андреево-Ивановка Николаевского района Одесской области.

"Газету по-українськи" выписывает два года.

— Впервые ее увидела у своей коллеги, — рассказывает Татьяна Леонтьевна. - Она выписывала и еженедельно приносила мне почитать. А потом я выписала себе. Нравится, потому что есть много новостей и историй о жизни. Дают погоду на неделю, рецепты, советы, как сажать овощи и ухаживать за садом.

Татьяна Петровская родилась в селе Шабельники Николаевского района. Выучилась на швею.

— Шить начала с детства. Моя мать работала учительницей. Ездила на конференцию и купила мне маленькую ручную машинку. Я на ней шила соседским детям трусики, сорочки, платья. Соседка принесет кусок материи и я выкраиваю. Так понравилось, что о другой профессии и не думала, — говорит Татьяна Леонтьевна.

Первые четыре года работала на швейной фабрике в Одессе.

- Однажды ехала домой рейсовым автобусом и познакомилась с Юрой. Он работал электриком на заводе в Одессе. Ехал домой в Андреево-Ивановку. Встречались с ним год. В мае поженились. Сначала жили у его матери. Юра стал дежурным электриком на подстанции. Через год нам дали служебное жилье. Начали строить дом. Помогали мои родители. Я работала в транспортной колонне кассиром, затем главным бухгалтером в сельском совете. А потом в соседнем селе Исаево открыли профессиональный лицей, меня пригласили преподавать швейное дело. Проработала там 31 год. Рассчиталась, потому что надо было ежедневно ездить, - говорит Татьяна Леонтьевна.

Восемь лет тому назад похоронила мужа 62-летнего Юрия Федоровича.

— Это случилось в ноябре, за две недели до его 63-летия. Я от него никогда плохого слова не слышала. Не пил и не гулял. Воспитали двоих детей. Дочка родилась через год после бракосочетания. А сын Олег - когда Зое было 17 лет. Юра очень хотел мальчика. Души в сыне не чаял. Зоя помогала его нянчить. Через три года родила нам внука Виктора. Я вышла на работу, а она с ними обоими была в декрете. У Олега тоже есть своя семья. Живут у меня, есть внучка Николь. Теперь это моя самая большая отрада, - говорит Татьяна Петровская.