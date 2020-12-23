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четверг, 24 декабря 2020 05:00

Татьяна Нелина пережила мужа на два дня

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Возле Фастовского государственного краеведческого музея Киевской области попрощались с его бывшим директором 69-летней Татьяной Нелиной. Умерла от коронавирусной инфекции. За два дня до того похоронила мужа Николая Плаксия.

- Татьяна долго лечилась, но болезнь победила, - говорит директор музея Татьяна Дакал. - Ходят слухи, что и ее муж умер от этого. Но это не подтверждено. Николай давно болел. В 2017 году Татьяна ушла с работы, чтобы за ним ухаживать. Посвятила жизнь Николаю и до последнего была предана ему. Всегда заботилась о нем, никогда не жаловалась.

Татьяна Нелина родом из России. В Украину переехала в 1980-х. Самостоятельно выучила украинский язык и начала работать в Фастовском краеведческом музее. Возглавляла его более 25 лет.

- Познакомились с ней в 1993-м во время собеседования, - рассказывает Татьяна Дакал. - Татьяна Викторовна была строгим и требовательным руководителем. Но вне работы - хорошая подруга. Любила путешествовать, посещать музеи, фотографировать.

- Познакомился с Татьяной Нелиной на съезде Национального союза краеведов семь-восемь лет тому назад, - вспоминает краевед и журналист 39-летний Евгений Букет. - Она была ответственная, деятельная женщина. Если обещала помочь, доводила дело до конца. У нее был талант организовывать мероприятия. Когда выходили мои краеведческие книги, с радостью организовывала презентации.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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Дата
24
декабря

Ветераны создали тайную организацию

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