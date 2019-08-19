Татьяна Марина продает квартиры в Турции

- Я поехала на обычный отдых, где было все включено. Собирала деньги почти год. Но оттуда так и не вернулась домой, - вспоминает 30-летняя Татьяна Марина из Хмельницкого. - Последние годы перед отъездом работала на рынке продавцом. Когда приехала в Аланью, поразило море, чистые улочки и пальмы. Чтобы увидеть больше, записались с подружкой на экскурсии. Так попала на рынок, где продают кожаные изделия. Начала торговаться с владельцем за куртку, которая мне понравилась. Когда цена снизилась почти вдвое, он неожиданно предложил работу. Мол, хорошо торгуюсь.

Моя зарплата по турецким меркам была минимальная и составила 430 долларов. Но стоимость продуктов такая же, как в Украине. А еще здесь можно рвать фрукты с деревьев, растущих в общественных местах. Сами турки их не едят, потому что считают некачественными из-за выхлопов от машин. Поэтому мы срывали апельсины, лаймы, инжир в местном парке. За съемное жилье надо отдать 200 долларов, это с коммунальными.

На рынке много русскоязычных продавцов из-за туристов, которые едут сюда скупаться. Иногда приходят и турки. Они любят поговорить. Так в процессе разговоров познакомилась с местным, который открывал агентство недвижимости. Пригласил меня на работу. Для них главное, чтобы человек был веселым и умел уговорить что-то купить. Своему будущему шефу продала три кожаные куртки разных цветов.

Наши клиенты на недвижимость - россияне и украинцы. Продаем преимущественно апартаменты и однокомнатные квартиры. Очень интересная планировка квартир. Большинство имеют широкие незастекленные балконы, на которых устраивают мини-террасу, и большие кухни. Средняя цена - от 30 тысяч долларов. За месяц имеем до восьми продаж. Здесь получаю около тысячи долларов. Откладываю на первый взнос, чтобы купить собственное жилье.