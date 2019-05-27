Татьяна Данилюк 20 минут каждое утро записывает вещие сны

- Иногда думаю: за день намаялась, хоть бы сегодня спокойно поспать. Но все равно во сне что-то происходит. За ночь вижу три-четыре сновидения, - говорит тестировщица в ІТ-компании 29-летняя Татьяна Данилюк из Черкасс. Несколько последних лет записывает сны в блокнот. Каждое утро тратит на это около 20 мин.

- В подростковом возрасте снились события из жизни подруги Ани, - продолжает. - В одном сне увидела, что она разошлась с парнем. На следующий день рассказала об этом подруге. А она: "Да, вчера разошлись. Он приехал ко мне, а я сижу с другим. Обиделся. На этом наши отношения закончились".

Как-то видела еще один вещий сын. В нем коллега поехала на море. Привезла мне коробку шоколадок, купленных в "Дюти фри" в аэропорту. Я понесла их на работу и всех угощала. Когда утром приехала в офис, приятельница, которую видела во сне, всем раздавала шоколадки, привезенные из Египта.

Татьяна Данилюк окончила факультет информационных технологий и систем Черкасского технологического университета. В 2016-м начала учиться в украинском институте процессуальной психологии. С прошлого года ведет психотерапевтическую практику в Черкассах.

- В одном из снов видела отца, - рассказывает Данилюк. - Ехала с ним в машине. Он не справился с управлением. Врезался в дерево, вылетел из авто и ударился о стену головой. Она была страшно разбита, виднелись рваные раны. Папа лежал и истекал кровью. Вызвала "скорую", но врачи долго не ехали. Волновалась, переживала, что до приезда медиков папа умрет. Но они успели. В больницу поехала вместе с отцом. Он выжил. В следующих снах папа снился с перевязанной головой. Когда видела этот сон, в реальной жизни мои отношения с ним сильно менялись. Больше его воспринимала, хотя его роль в моей жизни теряла актуальность.

С мужем программистом 36-летним Андреем воспитывает сына Назара, 3 года.

- Лет восемь назад приснилось, что я со своим будущим мужем и еще одной парой, с которой дружили, поехали во Львов, - говорит Татьяна Данилюк. - Гуляли улочками, веселились. Но была тогда студенткой - особого ресурса для таких путешествий не было. Через год случайно собрались такой компанией и поехали во Львов. Вспомнила сон, когда пила кофе на площади Рынок.

Как-то приснилась Смела - город, в котором прошло мое детство. Решила сходить к родителям в гости. Захожу в подъезд, а там ремонт - голые ободранные стены, куски штукатурки на полу, повсюду валяются доски. Рабочие стучали молотками, а некоторые сидели и курили. Мне стало страшно, думала: "Господи, когда ремонт закончится?" Лифтом поднялась в квартиру родителей. Дома все было чисто, убрано. В это время я переживала изменения: в консультативной практике был застой, с мужем бушевал кризис, хотели расстаться. Меня пугало, что стресс, который переживаю, не закончится никогда. Поняла, для изменений нужно много времени, как и для ремонта.