Татьяна Данилюк 20 минут каждое утро записывает вещие сны

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1269
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 1674
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3213
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3978
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3843
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16680
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1269
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 576
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6192
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2961
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 405
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 06:40

Татьяна Данилюк 20 минут каждое утро записывает вещие сны

  Комментировать

- Иногда думаю: за день намаялась, хоть бы сегодня спокойно поспать. Но все равно во сне что-то происходит. За ночь вижу три-четыре сновидения, - говорит тестировщица в ІТ-компании 29-летняя Татьяна Данилюк из Черкасс. Несколько последних лет записывает сны в блокнот. Каждое утро тратит на это около 20 мин.

- В подростковом возрасте снились события из жизни подруги Ани, - продолжает. - В одном сне увидела, что она разошлась с парнем. На следующий день рассказала об этом подруге. А она: "Да, вчера разошлись. Он приехал ко мне, а я сижу с другим. Обиделся. На этом наши отношения закончились".

Как-то видела еще один вещий сын. В нем коллега поехала на море. Привезла мне коробку шоколадок, купленных в "Дюти фри" в аэропорту. Я понесла их на работу и всех угощала. Когда утром приехала в офис, приятельница, которую видела во сне, всем раздавала шоколадки, привезенные из Египта.

Татьяна Данилюк окончила факультет информационных технологий и систем Черкасского технологического университета. В 2016-м начала учиться в украинском институте процессуальной психологии. С прошлого года ведет психотерапевтическую практику в Черкассах.

- В одном из снов видела отца, - рассказывает Данилюк. - Ехала с ним в машине. Он не справился с управлением. Врезался в дерево, вылетел из авто и ударился о стену головой. Она была страшно разбита, виднелись рваные раны. Папа лежал и истекал кровью. Вызвала "скорую", но врачи долго не ехали. Волновалась, переживала, что до приезда медиков папа умрет. Но они успели. В больницу поехала вместе с отцом. Он выжил. В следующих снах папа снился с перевязанной головой. Когда видела этот сон, в реальной жизни мои отношения с ним сильно менялись. Больше его воспринимала, хотя его роль в моей жизни теряла актуальность.

С мужем программистом 36-летним Андреем воспитывает сына Назара, 3 года.

- Лет восемь назад приснилось, что я со своим будущим мужем и еще одной парой, с которой дружили, поехали во Львов, - говорит Татьяна Данилюк. - Гуляли улочками, веселились. Но была тогда студенткой - особого ресурса для таких путешествий не было. Через год случайно собрались такой компанией и поехали во Львов. Вспомнила сон, когда пила кофе на площади Рынок.

Как-то приснилась Смела - город, в котором прошло мое детство. Решила сходить к родителям в гости. Захожу в подъезд, а там ремонт - голые ободранные стены, куски штукатурки на полу, повсюду валяются доски. Рабочие стучали молотками, а некоторые сидели и курили. Мне стало страшно, думала: "Господи, когда ремонт закончится?" Лифтом поднялась в квартиру родителей. Дома все было чисто, убрано. В это время я переживала изменения: в консультативной практике был застой, с мужем бушевал кризис, хотели расстаться. Меня пугало, что стресс, который переживаю, не закончится никогда. Поняла, для изменений нужно много времени, как и для ремонта.

Автор: Наталия СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Татьяна Данилюк 20 минут каждое утро записывает вещие сны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 147569
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 99178
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 39469
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23634
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 20206
Люди
Теряла сознание дважды. После побоев несколько дней спать не могла
Теряла сознание дважды. После побоев несколько дней спать не могла Просмотров: 90
Все время пил из одного стакана, носил одну и ту же одежду
Все время пил из одного стакана, носил одну и ту же одежду Просмотров: 396
Татьяна Кущак пять лет боролась с раком крови
Татьяна Кущак пять лет боролась с раком крови Просмотров: 63
У Милы Кузнецовой 13-й размер груди
У Милы Кузнецовой 13-й размер груди Просмотров: 7083
Любовь Коваль выиграла 500 гривен
Любовь Коваль выиграла 500 гривен Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 3999
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua