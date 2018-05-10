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пятница, 11 мая 2018 05:26

Татьяна Бойко выиграла 250 гривен

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- 4 марта у меня был день рождения. Поэтому не было времени посмотреть список победителей в "Газеті по-українськи". А на следующий день будто потянуло к той колонке. Открываю - и вижу свою фамилию среди тех, кто выиграл 250 гривен. Не поверила. Мы с мужем в этом плане невезучие. У нас все складывается по такому принципу: если что-то дают, то нас там нет, а если бьют, то мы первые, - рассказывает 56-летняя Татьяна Бойко из села Росоша Липовецкого района на Винниччинеі

"Газету по-українськи" она выписывает 10 лет. Отправила копию подписной квитанции в адрес редакции и выиграла 250 грн.

- Сначала газету покупала. Увидела, что есть много интересного. Поэтому решила выписать. Начинаю читать с рубрик "Еда", "Сад-огород" и "Здоровье". Люблю разгадывать кроссворды. "Газету по-українськи" в нашей семье выписывают мои дочь, сестра и сестра мужа, - говорит Татьяна Петровна.

35 лет женщина работает начальником почтового отделения.

- После школы окончила техникум, немного поработала на базе экономистом. Потом вышла замуж и пошла в декрет. Когда на почте появилась вакансия оператора, устроилась туда. Там почтальоном работала моя мама. Когда она пошла на пенсию, я ее заменила. Потому что должность оператора у нас как раз сократили. Почту разносила три года. Когда освободилось место начальника, назначили меня, - говорит Татьяна Петровна.

Ее муж 58-летний Владимир Петрович работает охранником нефтебазы. Дочь Наталия Хмелевская, 36 лет, имеет двоих детей: 10-летнюю Анну и Артема, 9 лет. Сын 34-летний Иван не женат. Живет в Виннице, работает экскаваторщиком.

Автор: Любов КАРНАРУК
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