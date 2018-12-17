Тарас Парий имел ишемическую болезнь сердца

В Тернополе попрощались с капитаном 83-летним Тарасом ПАРИЕМ. Больше полувека посвятил судоходству. Имел проблемы с сердцем и легкими. Умер от ишемической болезни.

— Он всегда шел вперед и никогда не сдавался, — говорит внук 35-летний Виталий Стасюк. — Деда за глаза называли капитаном Тернопольского пруда, потому что местный флот держался на нем. Он сделал все, чтобы сохранить два причала. Благодаря ему удалось восстановить и поставить на воду два теплохода, на которых теперь катаются местные жители. Один из них назвали на его честь — "Капитан Парий".

Тарас Парий воспитал двух дочерей. Имел трех внуков.

— Когда праздновали свадьбу моей сестры, для всех 200 гостей организовали прогулку на теплоходе по пруду, — рассказывает местная 46-летняя Неля Дубова. — Мне дали ключи от склада, где хранились мясные изделия, алкоголь и торты для застолья. Во время прогулки сумка с ключами случайно утонула. Гости могли остаться голодными. Но капитан Тарас Парий таки сумел найти сумку на дне пруда.