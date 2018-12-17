Тарас Мельничук три года боролся с раком крови

 
Ексклюзивы
1/5
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2 Просмотров: 504
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2214
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 144
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1467
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 459
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 819
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 801
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1206
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1404
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2943
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1071
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 360
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 00:15

Тарас Мельничук три года боролся с раком крови

  Комментировать
 

10 декабря в селе Опарипсы Радивиловского района на Ровенщине похоронили актера Киевского театра юного зрителя 27-летнего Тараса МЕЛЬНИЧУКА. У него был рак крови.

— О своем диагнозе Тарас узнал осенью 2015-го, — рассказывает коллега Елизавета Пархоменко, 35 лет. — За два года он перенес 16 курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Шел на поправку, но весной 2017-го у него начала сильно болеть нога. Анализы показали, что произошел рецидив. За лечение согласились взяться израильские медики. Посчитали, что это обойдется в 90 тысяч долларов. Тарас обращался за помощью ко всем небезразличным. Все шло нормально, но месяц назад у него ухудшились показатели крови. Его выписали из больницы, пока они не восстановятся. Но у него начала разрастаться опухоль в кишечнике, стали плохо работали почки. Тарас не хотел умирать. Он был оптимистом, верил, что выздоровеет.

Тарас Мельничук закончил Киевскую академию эстрадного и циркового искусства. В Театре юного зрителя работал с 2013 года. Играл в представлениях "Ромео и Джульетта", "Чайка", "Ревизор" и "Снежная королева".

— Тарас жил театром, — говорит Елизавета. — Как только его состояние улучшалось, бежал на работу. Мечтал сниматься в кино. Хотел поступать на актерский факультет Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Встречался с девушкой. Планировал сыграть свадьбу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тарас Мельничук три года боролся с раком крови». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 40747
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 24338
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 22694
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 16150
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 15407
Люди
У Олега Парасюка разорвалась аневризма
У Олега Парасюка разорвалась аневризма Просмотров: 99
"Месяц мальчик был в реанимации, потом умер"
"Месяц мальчик был в реанимации, потом умер" Просмотров: 414
"Пока воевал, любимая успела замуж выйти и ребенка родить"
"Пока воевал, любимая успела замуж выйти и ребенка родить" Просмотров: 450
Виталий Предчук выиграл соковыжималку
Виталий Предчук выиграл соковыжималку Просмотров: 9
Людмилу Алексееву похоронят рядом с мужем
Людмилу Алексееву похоронят рядом с мужем Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
6
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
3
Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону
2
"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить
Голосов: 183
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua