Тарас Мельничук три года боролся с раком крови

10 декабря в селе Опарипсы Радивиловского района на Ровенщине похоронили актера Киевского театра юного зрителя 27-летнего Тараса МЕЛЬНИЧУКА. У него был рак крови.

— О своем диагнозе Тарас узнал осенью 2015-го, — рассказывает коллега Елизавета Пархоменко, 35 лет. — За два года он перенес 16 курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Шел на поправку, но весной 2017-го у него начала сильно болеть нога. Анализы показали, что произошел рецидив. За лечение согласились взяться израильские медики. Посчитали, что это обойдется в 90 тысяч долларов. Тарас обращался за помощью ко всем небезразличным. Все шло нормально, но месяц назад у него ухудшились показатели крови. Его выписали из больницы, пока они не восстановятся. Но у него начала разрастаться опухоль в кишечнике, стали плохо работали почки. Тарас не хотел умирать. Он был оптимистом, верил, что выздоровеет.

Тарас Мельничук закончил Киевскую академию эстрадного и циркового искусства. В Театре юного зрителя работал с 2013 года. Играл в представлениях "Ромео и Джульетта", "Чайка", "Ревизор" и "Снежная королева".

— Тарас жил театром, — говорит Елизавета. — Как только его состояние улучшалось, бежал на работу. Мечтал сниматься в кино. Хотел поступать на актерский факультет Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Встречался с девушкой. Планировал сыграть свадьбу.