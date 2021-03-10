Женщина одновременно встречалась с тремя мужчинами

"Эта история случилась 12 лет тому назад, - пишет 37-летний Анатолий из Одесской области. - Тот день плохо помню. Был у друга на дне рождения. Домой возвращались компанией из шести человек. Навстречу шел пьяный. Кто-то из наших начал к нему приставать. Он достал оружие и стал стрелять. Ранил двух мужчин. Друга Валика спасти не удалось. Я отрезвел, вызвал "скорую". Но память будто заблокировала воспоминания о событиях, которые были до этого. Того человека задержали, судили. Он давно отсидел и вышел на свободу. Но друга это не вернуло. Корю себя, потому что чувствую, что мог этому помешать. Не помню, кто первый к пьянице прицепился. Есть ли в этом моя вина?"

Прислал фото четырех бритоголовых ребят. Самый высокий - Анатолий - имеет родимое пятно на лице. Валентин - слева - в полосатой футболке, с сигаретой во рту. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Не можете простить себе, потому что события той ночи не идут из головы. Пережили шок, поэтому память заблокировала воспоминания. Помолитесь, чтобы душа друга обрела покой. Сходите к его могиле. Помяните в кругу друзей. Его отец погиб рано и тоже от пули. Был на войне в Афганистане. Матери гадалка нагадала, что сына ждет такая же участь. Она до последнего не верила и пыталась уберечь от гулянок и компаний. Проведайте ее, принесите цветы. Зла ни на кого не держит. Только себе не может простить, что в тот день не удержала сына дома.

"С мужем познакомились два года тому назад на День Валентина, - пишет киевлянка Елена, 29 лет. - Через два месяца я узнала, что беременна. Но не уверена, что от него, потому что имела в то время отношения с тремя мужчинами. Александр, как только узнал, что я в положении, предложил выйти за него. Сыну год, а я до сих пор не знаю, кто его отец".

Вкладывает в конверт свадебное фото. Женщина в вышитом платье надевает кольцо на палец мужчине в бежевой вышиванке. Он на голову выше, кудрявый. У женщины заметно округленный живот.

- Давно могли сделать тест на отцовство. Подозрениями только съедаете себя. Александр - отец, можете отбросить сомнения. Разве не достаточно черт лица передалось сыну? Мальчик будет взрослеть и еще больше будет становиться похожим на него.

"Три дочери живут в Польше, - пишет 56-летняя Маргарита из Хмельницкой области. - Оксана работает няней. Имеет два выходных в неделю, зарабатывает 1,5 тысячи долларов. Оля работала несколько месяцев на заводе. Но уволилась, потому что производство связано с вредными испарениями. Начало болеть в груди, проблемы с легкими. Пошла на парники, выращивает зелень. Одна Наталья до сих пор без работы. Надеется найти богатого кавалера. Несколько месяцев жила с одним, теперь - с другим. Ей 34 года. Надо детей рожать . Гинеколог предупредила: "У тебя есть еще год-два. Не тяни".

- Наталья выйдет замуж до конца года, потому что забеременеет. В Украину будет приезжать реже. Редко будете видеть внука. Оксана скоро изменит работу, потому что семья, на которую работает, переедет в другую страну. Зарабатывать будет больше, но и обязанностей прибавится. Оля вернется в Украину. Выйдет замуж за мужчину, с которым познакомится в интернете. В следующем году будете нянчить внучку.

"Дочке 30 лет, но пару еще не встретила, сидит без работы, - пишет 60-летняя Наталья Петровна из Полтавской области. - В 2011 году в Харькове окончила инженерно-педагогическую академию по специальности "дизайн, моделирование и конструирование швейных изделий". Работу по специальности найти не смогла, потому что везде нужен опыт. С невесткой занялись продажей бижутерии. Но когда на Донбассе началась война, переехали в Киев, потому что сына туда перевели на работу. Бизнес распался. Дочь работала в магазине, но из-за карантина он закрылся. Всех уволили по соглашению сторон. Дочка не может найти работу. Рассылаю резюме, но никто не отвечает. Неужели это я передала ей несчастную судьбу? "

- Любопытство заставляет вас тратить деньги на гадалок. Хватит заглядывать в будущее. Дочь выйдет замуж и работа у нее будет хорошая. Не хочет идти продавцом или администратором. Чтобы хорошо зарабатывать, ей стоит переучиться. Пусть запишется на курсы. Будет хорошо зарабатывать, встретит половинку. Служебный роман даст начало крепкой семьи. Вы задумались о разводе с мужем, потому что подозреваете его в изменах. Не слушайте наговоры кумовьев и подруг. Они семьи сохранить не смогли и вашу пытаются развалить.

"У меня восемь внуков, - пишет винничанка Инна Алексеевна, 69 лет. - Все дети, как дети, а один не знаю, в кого удался. Вроде парень не глупый, но, если выпьет, то с ним что-то творится. Начинает искать приключения. Подрался с другим пьяным, дали два года условно. Закодировали его, но сорвался. Может не пить три-четыре дня, а потом на неделю запивает. Мать его 18 лет тому назад уехала за границу. Там у нее семья, сыном не занимается. Отец женился во второй раз, но о Леше не забывает. Внук живет со мной с 7 лет. Мне его судьба не безразлична. Вдвоем с его отцом боремся, чтобы он стал человеком".

- Не бросит пить, пока сам этого не захочет. В алкоголе ищет утешение, но у него уязвимая печень. Долго так продолжаться не может. Все изменит женщина, которую полюбит. Ради нее начнет искать работу, завяжет с выпивкой и игровыми автоматами, забудет о собутыльниках. У него в душе обида на мать, которая так рано бросила его. Вас любит. Кается, когда оскорбит словами. Вы для него стали второй матерью. Этого никогда не забудет.