"Сын давал 10 тысяч долларов, чтобы переписала на него хату"

"Два года тому назад потеряла лучшую подругу, — рассказывает в письме киевлянка Инна, 34 года. — В феврале 2018-го Марина позвонила поздно ночью. Наговорила оскорблений. Крикнула: "Больше никогда мне не звони! Не хочу тебя видеть". Мы дружили с первого класса. Сейчас живем в разных странах. В чем причина, она не объяснила. На связь со мной не выходит, хоть я звоню, пишу ей в соцсети".

В конверт вкладывает фото 2005 года. На нем две девушки в похожих джинсовых куртках обнимаются возле Красного корпуса университета Шевченко в столице. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Кладет ладонь на снимок, закрывает глаза.

— Подруга подозревает вас в измене. Думает, закрутили роман с ее бывшим. Ее сестра видела вас вдвоем и сделала неправильные выводы. Марина хоть и вышла замуж за иностранца, до сих пор имеет чувства к мужчине, который живет с вами по соседству. Не надо оправдываться и искать виновных. Время все расставит на места. Через несколько месяцев подруга снова появится в вашей жизни. Потребует объяснений, попытается извиняться. Если готовы дальше терпеть ее капризы, миритесь. Но будьте готовы, что конфликт не последний. В этом году поссоритесь не раз.

"Я еще жива, а дети уже делят мой дом, — пишет 67-летняя Оксана Даниловна из Киевской области. — Дочь с сыном не разговаривает четыре года. Думает, что я его записала в наследники, а ее — нет. Переписать дом ни на кого сейчас не могу, потому что потеряю субсидию. Они меня не навещают. Последний раз сын заезжал пол-года тому назад. Давал 10 тысяч долларов, чтобы переписала на него дом. Мне не нужны деньги и подарки. Хочу их внимания. Это я воспитала детей не так, как надо? Или это после брака их так зять и невестка изменили? От мужа всю жизнь ждала чувств. А что получила? Перед смертью признался, что имеет ребенка от другой".

- Не обижайтесь на покойного и не разыскивайте ту, что родила ему потомка. Это было за несколько лет до знакомства с вами. Скрывал, потому что знал, что будете ревновать и подозрениями грызть себя. Дети по характеру пошли в мужа. Не хотят никого слышать из-за собственного упрямства. Оправдываться перед ними не стоит, как и переоформлять недвижимость на кого-то, чтобы угодить. Внимание и заботу получите от младшей внучки. И чувства эти будут бескорыстны. Весной отправит вас в санаторий в Винницкую область. Езжайте без колебаний. Лечением суставов останетесь довольны. Сможете засыпать без обезболивающего.

"Дочери Неле 47 лет, — пишет винничанка 65-летняя Татьяна Михайловна. — От первого брака имеет двоих дочерей. Когда вышла замуж второй раз, родила сына. Зять Олег до встречи с Нелей часто бегал по игровым автоматам. Они раньше жили в городе. Вынуждены были переехать в село, когда мне сделали операцию. Теперь зять нашел выход - утром до ночи играется в телефоне. Село — не город. Здесь надо трудиться. Тем более, выращивают птицу на продажу. Нам с зятем трудно ужиться в одном доме. Он меня ненавидит. Что бы ни сделала, все не так. Жалко дочку, потому что она оказалась между двух огней. Пытается меня защищать, но от этого становится еще больнее".

Биоэнергетик кладет правую руку на паспортное фото Татьяны. Затем - сканирует ладонью снимок Нели и Олега. Супруги обнимаются за столом на кухне. Перед ними стоят наполненные бокалы и торт.

— Ваши попытки найти общий язык с зятем будут бесполезны, пока не одолеет игроманию. Из-за этого такой нервный и беспокойный. Тратит на игры время и деньги. Если так пойдет дальше, может залезть в долги. Потом еще несколько лет будут напоминать о себе те, у кого когда-то немало одолжил. В доме станет спокойнее, если разделите дом на два входа. Будете чувствовать себя хозяйкой на своей части. Дочь будет помогать, а с зятем будете видеться реже. Не портите самочувствие из-за нервов. Не игнорируйте боли. Регулярно посещайте врача, потому что одним обезболивающим не обойтись. Весной придется пройти курс лечения. После него легче будете чувствовать себя все лето.

"Сын уехал на заработки несколько лет тому назад, — пишет киевлянка Инна Петровна, 64 года. — Работал тяжело, но справлялся. Когда руку стало отнимать, работодатель нашел ему замену. Сын остался за границей. Ему там подходит климат, имеет документы на официальную работу. Прошу вернуться в Украину. Чтобы поправил здоровье, посетил семью. Мышцы спины не держат лопатки. Грудной длинный нерв поврежден. Дойдет ли дело до операции? Настораживает, что сын родился 13 апреля, а дочка — 13 мая".

— Кто сказал, что есть плохие и хорошие даты для рождения? Этого бояться не следует. Не мы выбираем, когда ребенку лучше появиться на свет. Дочь и сын имеют счастливую судьбу. Детям надо чаще ходить в церковь. Справиться с невзгодами помогут молитва и вера. Если сын имеет медицинскую страховку, лучше пройти лечение у местного врача. Надо найти причину снижения тонуса мышц. Имел недолеченную травму. Если работал на бывшего работодателя официально, можно требовать возмещения за условия труда. В тамошней клинике помогут укрепить мышцы спины. Если будут настаивать на операции, откладывать ее не стоит. Не заставляйте сына переезжать в другую страну. Что-то, а скорее кто-то, побуждает его оставаться там. Скоро познакомитесь с невесткой.