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четверг, 17 июня 2021 05:45

Святослав Вакарчук разводится после 20 лет брака

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"Случилось так, что после более 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни наши с Лялей дороги разошлись. Мы всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен Ляле за те годы, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", - написал в соцсетях певец 46-летний Святослав Вакарчук. Разводится с женой Лялей Фонаревой, 44 года.

Познакомились, когда Святослав Вакарчук учился во Львовском университете им. Ивана Франко. Тогда он уже был лидером группы "Океан Эльзы". Коллектив становился все популярнее. Музыканты пригласили Лялю Фонарева сотрудничать с ними. Она окончила Лондонскую школу стилистов. Два года имела работу в Великобритании. Святослав влюбился. В интервью называл Фонареву "смыслом своей жизни". Посвящал ей песни. Ляля снялась в клипе "Холодно". Была арт-директором и фотографом группы.

Вакарчук и Фонарева официально поженились через 15 лет совместной жизни. Закрытая церемония состоялась в 2015-м. О свадьбе стало известно благодаря коллегам, которые поздравили Вакарчука в соцсетях.

- Причины развода остаются нашим с Лялей личным делом, - говорит Святослав.

Общих детей у пары не было. Воспитывали дочь Фонаревой от первого брака с львовским бизнесменом и стилистом 54-летним Владимиром Тарасюком. Диана, 28 лет, получила образование в Киевском институте международных отношений. В Ноттингемском университете в Англии изучала международный менеджмент в модной индустрии. Вакарчук называл ее родной.

- Я не из тех, кто считает, что детям нужно устраивать жизнь. Это только в минус пойдет. Поэтому Диана пробивается сама, - рассказывал. - Она самодостаточная и эмансипированная. Я для нее сейчас больше друг, чем отец.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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