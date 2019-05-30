Студенты-медики будут сдавать американские тесты

В этом году выпускники и студенты-третьекурсники медицинской специальности будут сдавать в пределах Единого государственного квалификационного экзамена дополнительный компонент. Это международный экзамен "Айфом" и экзамен по английскому профессионального направления.

- Есть украинский квалификационный экзамен "КРОК". "Айфом" похож по формату, однако не по подаче. Оба имеют тестовый формат - от пяти до восьми вариантов ответов, из которых надо выбрать один, - говорит 30-летний Святослав Линников, ассистент кафедры социальной медицины, общественного здоровья и медицинского права Одесского национального медицинского университета. - Например, вопрос в "КРОК" будет звучать так: "У мужчины повышенный уровень гормонов, о чем это может свидетельствовать?" Варианты ответов - головная боль, головокружение, инфаркт миокарда и опухоль яичек. Похожий вопрос в "Айфом" будет выглядеть иначе: "Муж случайно справил нужду на тест своей жены, и результат был положительный. Кем работает этот человек?". Студент сразу же осознает, что это опухоль яичек. И ему нужно понять, что человек работает не машинистом или менеджером в офисе, а на химическом заводе с неблагоприятными условиями.

"Айфом" разработали в США. Он добровольный на медицинских факультетах многих стран.

- Благодаря результатам "Айфом" можно оценить уровень знаний украинских студентов по сравнению со студентами Германии, Израиля или США, - говорит специалист. - В противовес "КРОК", тесты которого студенты обычно заучивают, ведь большинство вопросов повторяются ежегодно, задачи "Айфом" нигде нельзя найти, даже за предыдущие годы. Новые тесты рассчитаны больше на логику. Они более основательные и описывают целые истории.

Министерство здравоохранения в последние годы дает свободу вузам по программе, по которой студенты будут учиться. Есть рекомендованные учебники, однако они не обязательны.

- Студенты имеют право согласовывать с университетами и выбирать книги. Как результат, можно подобрать такую программу, которая еще с первого курса готовить студентов-медиков к тесту "Айфом". Так, в Ужгородском национальном университете медицинский факультет взял программу швейцарских университетов и "подгоняет" ее под украинскую тематику, от часов обучения до тем, - говорит Святослав Линников.

Студенты-медики обеспокоены такими изменениями. Третьекурсники Тернопольского медуниверситета записали ролик, в котором выступили против сдачи международного экзамена.

Заявляют, что он не соответствует программам, по которым учились три года. Больше всего их возмущает то, что если не сдадут новый тест, то исключат из университета.

Cтудент имеет право пересдать каждый из экзаменов по одному разу. Если же не сдаст хотя бы один из них, его отчислят из вуза. Ближайший международный экзамен пройдет 25 июня для студентов третьего курса специальности "