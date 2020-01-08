Степан Бакунец пережил жену на 27 лет

С бывшим стрелком первой сотни Украинской повстанческой армии Степаном Бакунцом попрощались 4 января в селе Кураш Дубровицкого района Ривненской области. Его сердце остановилось в 94 года.

"Хорошо помню встречу со Степаном Бакунцом, когда ему было 80 с лишним. Он вспоминал много событий, связанных с лесом и повстанческой армией. Показывал флаг, который вместе с женой сшили в 1976 году, когда ткань приходилось искать по разным магазинам, потому что в одном желтого и голубого цветов не продавали. Вверху из ленты пристрочили трезуб. Их знамя взвилось над домом первым в деревне. Большое сердце Степана Бакунца устало. Но до последнего удара в нем была Украина", - написала в фейсбуке журналистка 45-летняя Богдана Трофимюк.

Его настоящее имя - Александр Шмалюк. Родился в селе Тынное Сарненского района Ривненской области. 17-летним стал членом первой сотни Украинской повстанческой армии. В ее составе 8 февраля 1943-го участвовал в первом бою УПА против немцев и советской армии, освободив заложников из комендатуры города Владимирец Ривненской области. Имел позывной "Качан".

- В 1944 году мы вместе с ребятами подошли к Тынному, - рассказывал он в интервью журналу "Країна". - сказал командиру: "Домой близко. Мне бы дать родным знать о себе". Позволил уйти, но оружие приказал оставить. Только ступил в дом, как пять мужчин наставили на меня штыки. Успел выбросить в траву запал от немецкой гранаты. Нашли в кармане карандаш и бумажку, на которой сны записывал. 12 красноармейцев наш дом заняли. Из родных никто не подал вида, что я их. Я назвался Степаном Бакунцом. Степаном - в честь Бандеры, а Бакунцов в селе было много.

С тех пор жил под чужим именем. За "антисоветскую пропаганду и агитацию" приговорили к 10 годам лагерей. Наказание отбывал в Казахстане и на Колыме. Работал на строительстве Актюбинской тепловой станции и на золотом руднике в Магаданской области России.

На свободу вышел в 1953 году. Работал мельником и механизатором.

Был женат на Анне Корень. Она была связной УПА. Познакомились на Колыме. Жену похоронил 1993-м. Остались две дочери, девять внуков, 16 правнуков и праправнук. Сын Николай умер в детстве.