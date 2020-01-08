Степан Бакунец пережил жену на 27 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 2151
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5697
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48411
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7380
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 153
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 05:05

Степан Бакунец пережил жену на 27 лет

  Комментировать
 

С бывшим стрелком первой сотни Украинской повстанческой армии Степаном Бакунцом попрощались 4 января в селе Кураш Дубровицкого района Ривненской области. Его сердце остановилось в 94 года.

"Хорошо помню встречу со Степаном Бакунцом, когда ему было 80 с лишним. Он вспоминал много событий, связанных с лесом и повстанческой армией. Показывал флаг, который вместе с женой сшили в 1976 году, когда ткань приходилось искать по разным магазинам, потому что в одном желтого и голубого цветов не продавали. Вверху из ленты пристрочили трезуб. Их знамя взвилось над домом первым в деревне. Большое сердце Степана Бакунца устало. Но до последнего удара в нем была Украина", - написала в фейсбуке журналистка 45-летняя Богдана Трофимюк.

Его настоящее имя - Александр Шмалюк. Родился в селе Тынное Сарненского района Ривненской области. 17-летним стал членом первой сотни Украинской повстанческой армии. В ее составе 8 февраля 1943-го участвовал в первом бою УПА против немцев и советской армии, освободив заложников из комендатуры города Владимирец Ривненской области. Имел позывной "Качан".

- В 1944 году мы вместе с ребятами подошли к Тынному, - рассказывал он в интервью журналу "Країна". - сказал командиру: "Домой близко. Мне бы дать родным знать о себе". Позволил уйти, но оружие приказал оставить. Только ступил в дом, как пять мужчин наставили на меня штыки. Успел выбросить в траву запал от немецкой гранаты. Нашли в кармане карандаш и бумажку, на которой сны записывал. 12 красноармейцев наш дом заняли. Из родных никто не подал вида, что я их. Я назвался Степаном Бакунцом. Степаном - в честь Бандеры, а Бакунцов в селе было много.

С тех пор жил под чужим именем. За "антисоветскую пропаганду и агитацию" приговорили к 10 годам лагерей. Наказание отбывал в Казахстане и на Колыме. Работал на строительстве Актюбинской тепловой станции и на золотом руднике в Магаданской области России.

На свободу вышел в 1953 году. Работал мельником и механизатором.

Был женат на Анне Корень. Она была связной УПА. Познакомились на Колыме. Жену похоронил 1993-м. Остались две дочери, девять внуков, 16 правнуков и праправнук. Сын Николай умер в детстве.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Степан Бакунец пережил жену на 27 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 39755
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 33633
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26226
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 19595
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11277
Люди
"Отдали за квартиру 80 тысяч долларов, хотя сейчас ее цена 25 тысяч"
"Отдали за квартиру 80 тысяч долларов, хотя сейчас ее цена 25 тысяч" Просмотров: 36
"Привыкли думать, что сестра с папой там, где нет связи"
"Привыкли думать, что сестра с папой там, где нет связи" Просмотров: 207
"Сняли вывески. Игроков запускают только после предварительного звонка и озвучки пароля"
"Сняли вывески. Игроков запускают только после предварительного звонка и озвучки пароля" Просмотров: 90
"Замуж зовет один, а я люблю другого"
"Замуж зовет один, а я люблю другого" Просмотров: 1638
Александр Цекало заплатил экс-жене за смену фамилии
Александр Цекало заплатил экс-жене за смену фамилии Просмотров: 315
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1316
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua