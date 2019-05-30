24-31 мая в украинских школах проходит праздник Последнего звонка.

- По сравнению с прошлыми годами произошли сдвиги в общественном сознании, - рассказывает Виктор Громовой, 56 лет, шеф-редактор портала "Образовательная политика". - Советский образец линеек понемногу исчезает, но еще есть над чем работать.

Совковые традиции превращают в полезные мероприятия. В Сербии, скажем, на последний звонок, дети надели майки, а сэкономленные деньги отдали на благотворительность. Некоторые украинские школы устраивают выпускные в традиционных украинских вышиванках. Хороший образец - одно из учебных заведений на Тернопольщине. Там директор школы давно уже проводит пикники за пределами СОШ, по случаю учебных торжеств. Когда я работал в административном аппарате учебной сферы, боролся за прогресс. А если не мог искоренить архаические традиции, по крайней мере, ограничивал. Мы проводили линейки не более 35-40 минут, искали легенды. Скажем, 24 мая - праздник славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Поэтому мы объединяли последний звонок с праздником славянской письменности. Мы делали театрализованное шоу.

Выстроенное стояние - это пионерская традиция тоталитарного общества. Уместны любые варианты, но такой цирк - нет.

В нашей системе образования нам нужно двигаться в направлении разнообразия. Пусть будет мозаика. Где-то эксперименты станут удачными, где-то нет, но это значит, что люди ищут.