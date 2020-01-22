Соломия Островская погибла по дороге с отдыха

На Крещение не стало 25-летней Соломии ОСТРОВСКОЙ из Львова. На своем автомобиле возвращалась с отдыха в итальянских Альпах. На трассе Киев — Чоп недалеко от Житомира выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Соломия Островская была владелицей клиники эстетической медицины "Генезис". Занималась благотворительностью, помогала детям-сиротам и бездомным.

— Я преподавала у Соломии английский язык и перевод на факультете международных отношений, — рассказывает 47-летняя Елена Зарума из Львовского национального университета им. Ивана Франка. - Очень умный, сообразительный и толковый ребенок был. Всегда улыбающаяся и уверенная в себе. Никогда не видела Соломию разочарованной или расстроенной. Если ей что-то не удавалось — воспринимала это не как проблему, а как вызов. Достигала всех поставленных целей.

У Соломии Островской остались родители и сестра.