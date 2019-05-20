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вторник, 21 мая 2019 05:45

София Золотопупова заспиртовывает моллюсков в банках

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18-летняя София ЗОЛОТОПУПОВА из Луцка получила золотую медаль на международной олимпиаде по экологии в Кении. Представила проект "Ценотические связи трематодов и моллюсков в водоемах Волынской области". За победу соревновались 550 учеников из разных стран мира.

— Идея исследовать моллюски возникла года два тому назад, — рассказывает София Золотопупова. — Когда прогуливалась по парку, в водоеме плавали утки. Они что-то ели и пили воду. Задумалась, есть ли угроза для людей, домашних животных и птиц через воду заразиться трематодами — плоскими червями, которые часть жизни проводят в моллюсках. Мне нужно было исследовать некоторое количество последних, чтобы вывести формулу риска заражения.

Моллюсков величиной 4 мм – 5 см девушка ловила сачком и руками. Опыты над ними проводил в лаборатории Восточно-Европейского национального университета в Луцке.

— Делала это под руководством учителя биологии Галины Ягенской и завкафедрой зоологии Екатериной Сухомлин, — продолжает. - Чтобы исследовать печень моллюсков, отщипывала ее пинцетом на иглу. А потом под микроскопом рассматривала, есть ли там паразиты. Делала таблицы и выводила формулы риска заражения и безопасности определенного водоема. Создала карту, на которой обозначили опасные водоемы.

Со своим исследованием в марте школьница победила на Всеукраинской олимпиаде.

— В жюри были 26 профессоров и ученых из разных вузов. За два дня я выступила 11 раз — отвечала на вопросы. Победил еще одиннадцатиклассник Даниил Коноваленко из Киева с проектом "Утилизация и переработка шин криоаккустическим методом". Нам сказали: "Ну, все, 10 апреля вы едете на международную олимпиаду. Переводите работы и переделывайте постеры. У вас нет времени, но мы в вас верим". Сложнее всего было овладеть терминологией. Но я справилась.

Международная олимпиада по экологии проходила в кенийском Найроби.

— Во время перелета на мой багаж в аэропорту "Борисполь" не наклеили штрихкод с номером рейса. И чемодан на мой самолет не попал. Успокоили, что его найдут и отправят следующим самолетом. Но в Кении о моем багаже ничего не знали. Начала паниковать, потому что в чемодане была коллекция моллюсков и нужные приложения. Я весь день звонила в аэропорт в Найроби, а мама — в "Борисполь". После обеда ей на вайбер скинули фото чемодана. Отправили ближайшим рейсом. На олимпиаду успела.

Заспиртованных моллюсков София хранит дома в банках на балконе и антресолях.

— Однажды мама закручивала варенье и не хватило банок, — говорит София Золотопупова. — Попросила папу сходить купить, а он: "Так на балконе полно. Только надо из них что-то повыливать". Мама не позволила: "Нет, ты что, там Софиины моллюски".

Победа на международной олимпиаде облегчает поступление в вуз. На ВНО автоматом засчитывается 200 баллов по двум предметам. Я планирую поступать в университет "Киевский политехнический институт" на прикладную физику.

174 модели автомобилей, самолетов и памятников архитектуры собрал из конструкторов одесский школьник 12-летний Евгений Демента. Для этого использовал 127 тыс. мелких деталей. Национальный реестр рекордов признал его коллекцию самой большой в Украине.

Собирать модели из конструкторов парень начал в 4 года. Раньше на одну тратил несколько недель. Сейчас может собрать любую максимум за 2 часа. Евгений Демента собирает документы, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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21
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