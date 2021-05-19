"Соблюдала диету. А потом съела то, чего нельзя"

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 171
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1585
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 450
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 369
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 405
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1206
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 756
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1350
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 216
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
3
3
3
5
2
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 1386
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 369
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 576
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 369
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
1 Просмотров: 270
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
четверг, 20 мая 2021 05:16

"Соблюдала диету. А потом съела то, чего нельзя"

  Комментировать
 

В ночь на 12 мая в Днипре умерла 41-летняя Виктория Бондарь. Месяц тому назад женщине пересадили почку. Донором стала ее мать.

- Последние шесть лет Вика была на гемодиализе, - рассказывает волонтер Екатерина Головачева. - Трансплантацию почки ей сделали в областной клинической больнице имени Ильи Мечникова. Через несколько дней после операции Вика написала в фейсбуке, что впервые за шесть лет в пятницу она дома, а не в больнице. Почка прижилась. Мы все радовались. Верили, что наконец Вика выздоровеет. Врачи назначили жесткую диету. Она ее соблюдала. Была веселая, бодрая. А потом съела то, чего нельзя. Совсем немного. Началось воспаление желудка, на которое сначала не обратили внимания. Это привело к необратимым последствиям. Ее прооперировали, удалили часть желудка. Однако воспаление перекинулось и на другие органы. Все они были поражены. Вику подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее сердце не выдержало.

Виктория Бондарь была второй раз замужем. С мужем воспитывали сына и дочь.

- Раньше Вика работала продавцом мебели. Затем открыла несколько точек по продаже одежды. Но во время пожара все сгорело, - говорит Екатерина Головачева. - Через некоторое время она снова пыталась заняться торговлей. Сама была продавцом, завхозом, товароведом, бухгалтером и грузчиком. Несколько лет тому назад они с мужем переехали в собственный дом. Вика стала держать домашнее хозяйство: кур, уток и прочую живность. Она всю жизнь излучала позитив и радовалась жизни. Имела богатырскую силу. Только близкие знали, насколько она больна. До пересадки почки три раза в неделю она ездила в больницу на гемодиализ. А в свободное от процедуры время экстравагантно одевалась, делала прическу и макияж.

Автор: Марта ГАЛКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Соблюдала диету. А потом съела то, чего нельзя"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 12105
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 6165
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 3654
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
 2 Просмотров: 3645
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 3096
Люди
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
3
 Просмотров: 9
"Вот твой замысел был на бумаге, и вдруг видишь его уже на конвейере. Это и есть творчество"
"Вот твой замысел был на бумаге, и вдруг видишь его уже на конвейере. Это и есть творчество" Просмотров: 27
Во время развода Андре Тан купил жене автомобиль
Во время развода Андре Тан купил жене автомобиль
Билл Гейтс разводится после 27 лет брака
Билл Гейтс разводится после 27 лет брака Просмотров: 117
Мила Поворознюк носит одежду позапрошлого века
Мила Поворознюк носит одежду позапрошлого века Просмотров: 405
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
3
В США украинского нардепа назвали агентом России
2
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
1
Замах
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Голосов: 1297
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть