"Соблюдала диету. А потом съела то, чего нельзя"

В ночь на 12 мая в Днипре умерла 41-летняя Виктория Бондарь. Месяц тому назад женщине пересадили почку. Донором стала ее мать.

- Последние шесть лет Вика была на гемодиализе, - рассказывает волонтер Екатерина Головачева. - Трансплантацию почки ей сделали в областной клинической больнице имени Ильи Мечникова. Через несколько дней после операции Вика написала в фейсбуке, что впервые за шесть лет в пятницу она дома, а не в больнице. Почка прижилась. Мы все радовались. Верили, что наконец Вика выздоровеет. Врачи назначили жесткую диету. Она ее соблюдала. Была веселая, бодрая. А потом съела то, чего нельзя. Совсем немного. Началось воспаление желудка, на которое сначала не обратили внимания. Это привело к необратимым последствиям. Ее прооперировали, удалили часть желудка. Однако воспаление перекинулось и на другие органы. Все они были поражены. Вику подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее сердце не выдержало.

Виктория Бондарь была второй раз замужем. С мужем воспитывали сына и дочь.

- Раньше Вика работала продавцом мебели. Затем открыла несколько точек по продаже одежды. Но во время пожара все сгорело, - говорит Екатерина Головачева. - Через некоторое время она снова пыталась заняться торговлей. Сама была продавцом, завхозом, товароведом, бухгалтером и грузчиком. Несколько лет тому назад они с мужем переехали в собственный дом. Вика стала держать домашнее хозяйство: кур, уток и прочую живность. Она всю жизнь излучала позитив и радовалась жизни. Имела богатырскую силу. Только близкие знали, насколько она больна. До пересадки почки три раза в неделю она ездила в больницу на гемодиализ. А в свободное от процедуры время экстравагантно одевалась, делала прическу и макияж.