— В декабре 2016-го мы с мужем и полуторамесячным сыном поехали на отдых в Испанию. Так понравилось, что решили там остаться, — говорит киевлянка 33-летняя Алина Светличная. Девять месяцев вместе с семьей живет в испанской Валенсии.

Алина Светличная — радиоведущая. В последнее время работала на радио "Энерджи". Озвучивала рекламные ролики. Три года живет в гражданском браке с Андреем Терентьевым. Он работает в сфере ИТ. Их сыну Павлу сейчас год и восемь месяцев.

— В Испании родители везде берут детей с собой: в магазины, кафе, государственные учреждения, — рассказывает Алина. — Передвигаться с детской коляской здесь удобно. Везде есть пандусы, выезды и спуски. Местные малышей обожают. Как-то на улице сын начал капризничать. Ко мне подошел незнакомец и спросил, можно ли покривляться. Удивилась, но позволила. За несколько минут Павел успокоился и начал улыбаться. На улицах Киева старалась обходить группы подростков, потому что могли нагрубить. В Валенсии школьники всегда здороваются, хоть мы не знакомы. Перед женщинами с детскими колясками постоянно открывают двери.

Павел посещает детский садик. Алина ходит на курсы испанского.

— Здесь стала менеьше времени тратить на приготовление еды. Обычно делаю запеченную рыбу с овощами. Готовится быстро, выходит вкусно. На кухне часто слышу музыку — соседка за стеной поет по два часа ежедневно.

Сыну изучение языка дается легче, чем мне. Он вбирает все, словно губка. Как-то пошли в гости к соседям. Хозяйка показала Павлу лампу, которая переливается разными цветами. По-испански называли ему все по очереди. Первый был зеленый — "верде". Теперь Павел так называет все, что светится.

Недавно сын научился открывать ключами входные двери, а закрывать их не хочет. Каждый раз ссорюсь с ним из-за этого. Испанцы квартиры не запирают — никто чужой никогда не зайдет. Но я все равно решила научить Павла запирать двери. На будущее, когда вернемся в Киев.