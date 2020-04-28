В Ковеле на Волыни внезапно не стало участницы Украинской повстанческой армии 93-летней Екатерины БОРОДЮК.

— За несколько дней до этого Екатерина сказала родным, что будет умирать. В воскресенье все было хорошо, пообедала. Вечером стало труднее дышать, а в два ночи умерла. Серьезных болезней у нее не было. До последнего была на ногах, — рассказывает подруга 78-летняя Алла Полякова.

Екатерина Бородюк родом из села Великая Ольшаница Золочевского района на Львовщине. В юности вступила в ряды УПА. В 16 лет ее приговорили к восьми годам лагерей строгого режима. Наказание отбывала в российском Магадане. Там работала на шахте.

После освобождения приехала в Ковель. Устроилась портнихой в ателье. Стала участницей братства воинов УПА и Союза Украинок Ковеля. У нее остались двое сыновей, внуки и правнуки.

— Всегда вела активную общественную жизнь. Она боролась за Украину с юности, за что и оказалась в лагерях, — говорит Алла Полякова. — Жила с сыном и невесткой, очень радовалась. Была ухоженная и счастливая. Приезжали с членами Союза Украинок к ней после Рождества, привозили гостинцы. Она с нами колядовала-віншувала. По жизни была оптимистка. Любила слушать оперы. Пластинки включал сын.