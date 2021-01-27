Певец 60-летний Владимир Коциловский из села Бачина Самборского района Львовской области умер после Рождества. У него было воспаление крови.

- Его смерть ускорил коронавирус. Переболел в декабре. После этого очень ослаб. Сгорел за три месяца, - рассказывает друг Николай Свиржик. - Мы создали объединение "Музыка во имя жизни" для помощи онкобольным, военным, раненым. Владимир был со мной в команде два года. У него был уникальный голос. Очень добрый и искренний человек. Перед смертью собирал деньги для нашего коллеги, который заболел. Год тому назад позвал всех друзей на большой концерт. Будто чувствовал, что он будет прощальный.

Владимир Коциловский окончил Львовскую консерваторию. Был солистом Львовского областного музыкально-драматического театра имени Юрия Дрогобыча и руководителем группы "Львовский вояж". В последнее время работал директором Народного дома в селе Торчиновичи Самборского района.

Дважды был женат. У него остались жена, 5-летний сын и 10-летняя дочь. В первом браке имел двух сыновей.