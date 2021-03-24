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четверг, 25 марта 2021 05:35

Сергей Урбан умер в инвалидной коляске

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В Буче Киевской области простились с руководителем благотворительного фонда "Доброе дело" 35-летним Сергеем Урбаном. Умер от болезни сердца. У него остались жену и два сына.

- Смерть наступила внезапно. Ночью Сергей работал. Сидел в инвалидной коляске, там и умер, - рассказывает знакомая 37-летняя Инна Нестеренко. - Он никогда не пил и не курил. В коляске оказался несколько лет тому назад. В тренажерном зале без инструктора поднимал штангу, в спине лопнул позвонок, его парализовало. Этот трудный период ему помогла пережить жена. Вытащила Сергея из депрессии. После этого он начал заниматься благотворительностью. Никто не знал, что у него проблемы с сердцем. Даже жена не подозревала. О болезни стало известно во время вскрытия.

Фонд Сергея Урбана помогал людям с ограниченными возможностями из Гостомеля, Бучи и Ирпеня. Реализовал много социальных проектов. В частности, открыл Центр для детей с инвалидностью, "Банк одежды", социальное такси "Машина-помагайка". Имел магазин "Доброе дело". Там можно было сдать свои вещи и бесплатно получить новые.

- Сергея знаю три года, - продолжает Инна Нестеренко. - Мой ребенок болеет сахарным диабетом. Было время, когда средств даже на тест-полоски не хватало. Я обратилась к Сергею. Он передал и тест-полоски, и глюкометр. Никогда и никому не отказывал в помощи. Когда в прошлом году мой муж пережил кому и трепанацию черепа, тоже нас поддерживал. Покупал продукты у бабушек и нам передавал. Говорил: "Одним махом убью двух зайцев - и женщинам, которые торгуют, помогу, и вам". Последний раз виделись с ним в декабре. На Николая он привозил нашему сыну подарки. Был прекрасным человеком. Таких, как он - один на миллион.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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Дата
25
марта

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