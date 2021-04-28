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четверг, 29 апреля 2021 00:06

Сергей Лазановский продаст выигранную квартиру

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25 апреля победителем шоу "Голос країни" стал 25-летний Сергей ЛАЗАНОВСКИЙ из команды певицы Надежды Дорофеевой, 31 год. Получил квартиру в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале "Атлас Уикенд".

- Во время финала "Голоса" у меня сердце вылетало из груди, — говорит Сергей Лазановский. - Когда сказали, что победил, испытывал радость и мандраж.

Лазановский родом из села Попелники Снятинского района Ивано-Франковской области. Окончил Институт искусств Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника. Во время учебы подрабатывал ведущим на свадьбах. Был актером Ивано-Франковского драматического театра.

Живет в Ивано-Франковске.

- Устраивать новоселье в Киеве не планирую. Квартиру хочу продать. Часть денег вложу в творчество, остальное отдам на благотворительность, — говорит Сергей.

Автор: Марта ГАЛКА
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