Сергей Лазановский продаст выигранную квартиру

25 апреля победителем шоу "Голос країни" стал 25-летний Сергей ЛАЗАНОВСКИЙ из команды певицы Надежды Дорофеевой, 31 год. Получил квартиру в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале "Атлас Уикенд".

- Во время финала "Голоса" у меня сердце вылетало из груди, — говорит Сергей Лазановский. - Когда сказали, что победил, испытывал радость и мандраж.

Лазановский родом из села Попелники Снятинского района Ивано-Франковской области. Окончил Институт искусств Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника. Во время учебы подрабатывал ведущим на свадьбах. Был актером Ивано-Франковского драматического театра.

Живет в Ивано-Франковске.

- Устраивать новоселье в Киеве не планирую. Квартиру хочу продать. Часть денег вложу в творчество, остальное отдам на благотворительность, — говорит Сергей.