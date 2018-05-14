Сергей Иванюк девять месяцев готовился к смерти

— За полтора суток до смерти у Сергея была температура за 40 градусов. Не жаловался, а только спрашивал: "Ну, а вы же там как?" - рассказывает писатель 66-летний Владимир ДИБРОВА о товарище и коллеге Сергее ИВАНЮКЕ, 68 лет. Умер от рака через неделю после презентации своей книги "Убийство пьяной пионерки".

— Прошлым летом у отца диагностировали рак, - говорит дочка 45-летняя Оксана Иванюк. - После операции он взялся завершать все дела, чтобы подготовиться к смерти. Спешил отредактировать свои книги. Готовим к печати его последнюю - "Самка богомола". Отец успел внести правки и утвердить обложку.

Сергей Иванюк родился в Николаеве. Окончил факультет журналистики Киевского университета им.Тарас Шевченко. Работал редактором. Пять лет был научным работником Института литературы. В 1991-ом начал работать в Киево-Могилянской академии. Сначала был первым деканом факультета гуманитарных наук. В 1994-ом стал ректором. Занимал эту должность шесть лет.

"Приснилось, будто Сергей Иванюк встретился мне в трамвае. Я глазам поверить не могу, жму руку, достаю телефон и прошу разрешения сфотографировать. "Да мона, мона. Тики не понимаю, Аня, нашо вам тоти телефоны. Лучше бы побеседовали, как люде. Ведь времени осталось немного: мне уже сейчас выходить, а вам дальше ехать". Я проснулась в слезах. С Иваном Семеновичем так и не поговорили", - написала Анна Гнедкова, 25 лет, бывшая студентка Иванюка в "Фейсбук".

Первые рассказы для детей Сергей Иванюк начал писать в 1980-х. Печатался под псевдонимом Сергей Оксеник. На протяжении 10 лет работал над приключенческо-фантастической трилогией "Лесом, небом, водой". С 2006-го возглавлял редакцию журнала для подростков "Одноклассник".

Сергея Иванюка похоронили на кладбище в Пуще-Водице под Киевом. У него остались жена Татьяна Тихонова, дочка Оксана и внук Алексей.