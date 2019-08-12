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Сердце Александра Лисогора остановилось в операционной

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"Саши сегодня не стало. Попал в аварию на мотоцикле. Слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там он и умер", - написал киевлянин Денис Ничога 1 августа о своем товарище диджее Александре Лисогоре. Он умер после ДТП на 34-м году.

Александр Лисогор попал в аварию на столичном проспекте Победы. На своем мотоцикле подрезал автомобиль, который двигался по встречной полосе, и спровоцировал столкновение.

- Саша был фанатом езды на мотоцикле, - говорит друг Валерий Романчук, 43 года. - Часто гонял на большой скорости, иногда нарушал правила движения. Говорил ему, что добром это не закончится. Но он только отмахивался: "Если суждено умереть, никуда от этого не денешься". Был отчаянный. Любил веселую жизнь и авантюры.

Александр Лисогор работал диджеем. Крутил музыку в столичном ночном клубе "Зеленый театр". Выступал на ночной сцене фестиваля "Атлас Уикенд". Женат не был.

- Саша был настоящим, - говорит Денис Ничога. - С ним всегда было приятно общаться. Постоянно отдавал окружающим свою энергию. Любил свою работу и людей.

С Александром Лисогором попрощались в морге на ул. Оранжерейной в Киеве. Похоронили в Звенигородке на Черкасчине, откуда он родом.

- За день до аварии виделись с Александром, - говорит Валерий Романчук. - Он хвастался своим мотоциклом, рассказывал о планах на жизнь.

Автор: М. Г.
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