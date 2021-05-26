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четверг, 27 мая 2021 07:36

Семья Свичинских за 80 дней собрала 65 миллионов гривен

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65 млн грн собрали одесситы Мария и Виталий Свичинскией для сына 6-месячного Дмитрия. Ему купят одни из самых дорогих в мире лекарств - ампулу препарата "Золгенсма". В марте у мальчика диагностировали спинальную мышечную атрофию.

- Наш Дима родился в ноябре, был здоров, - рассказывает Виталий Свичинский, 34 года. - Первые два месяца за сыном наблюдали педиатры. Ребенок развивался хорошо. А еще через месяц-полтора у него исчез тонус мышц. Сын не мог пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой. Лежал и только смотрел. Педиатр направил к невропатологу. Тот первым поставил диагноз. Генетическая экспертиза его подтвердила. В выписке из киевской больницы написали три препарата. Никогда не слышал, что существуют такие дорогие медикаменты. "Золгенсму" надо уколоть один раз. Она вылечит ребенка - должна ликвидировать дыру в генной цепи. Еще два препарата надо принимать всю жизнь.

Спинальная мышечная атрофия - генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны в спинном мозге. Случается у одного из 10 тыс. новорожденных. Почти половина детей с этим диагнозом умирают в первые два года жизни или им приходится постоянно пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких.

Необходимую сумму для спасения Дмитрия Свичинский собрали за 80 дней. Родителям помогали волонтеры. Организовали сбор средств в интернете. Устраивали аукционы, продавали свидания с известными людьми.

- Деньги нужно было собрать до 1 июня, - говорит Виталий. - Врачи говорили: чем быстрее вколем препарат, тем лучше будет результат. Мы успели. Иногда телефон переставал работать, потому что не выдерживал такого количества уведомлений о поступлении денег. Последний взнос, который закрыл сбор денег, получили в средине мая. Аноним перечислил почти 500 тысяч долларов (13,5 млн грн. - ГПУ). Готовим документы для поездки в США. Там в детской клинике сыну сделают укол. После этого там будет ждать трехмесячная реабилитация. Уже имели онлайн-разговор со специалистами. Они заверили, что Диме можно делать процедуру. Назвали сына идеальным пациентом. Пообещали скидку на 250 тысяч долларов.

Виталий Свичинский ранее был заместителем председателя Одесской обладминистрации. Его жена работает в Национальной службе здравоохранения Украины.

- Наш Дима - веселый, - говорит Виталий Свичинский. - Стал разговорчивый, все время что-то рассказывает. Знакомые говорят, что у него умный взгляд. Смотрит так, будто понимает все.

Лекарства разыгрывают в лотерею

Одесситка 18-месячная Ева Короленко, страдающего спинальной мышечной атрофией, выиграла в лотерею укол препаратом "Золгенсма". Лекарство производит швейцарская компания "Новартис интернешнл". Проводят розыгрыш среди больных детей раз в две недели. К конкурсу допускают пациентов из стран, где препарат не зарегистрирован. Официально его используют в США, Японии, Англии, Исландии, Бразилии, Канаде и странах Евросоюза.

- Когда узнали результаты розыгрыша, хотелось кричать от счастья, - рассказывает отец девочки Олег Короленко. - До этого успели собрать 28 миллионов гривен. Часть средств потратим на поездку в США и обследования. Деньги, которые останутся, передадим другому больному ребенку.

Автор: Оксаня КНЯЖИК
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Дата
27
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