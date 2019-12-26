Самым тяжелым для президента будет лето

Этот год будет испытывать 41-летнего Владимира Зеленского на стойкость. Не только потому, что он - президент. Было бы непросто, если бы и остался в шоу-бизнесе. От того, насколько будет настойчив и сдержан, зависит судьба страны.

Сатурн и Марс - планеты, которые будут управлять жизнью украинского президента. С одной стороны, надо быть решительным. За эти черты отвечает Марс. С другой, собранным и взвешенным, как того требует Сатурн. Доводить все дела до конца.

Люди, на которых раньше мог положиться Владимир Зеленский, в 2020 году будут подводить, часто действовать вопреки. Изменит мнение о своем окружении. Могут быть перестановки в Офисе президента. Обновится круг советников.

Сатурн отвечает за опыт. Гаранту желательно опираться не так на молодость и креативность, как на людей с багажом знаний.

Экономический кризис не даст воплотить в жизнь многие замыслы. Зеленскому надо быть осторожным с обещаниями. Сатурн - медленная планета, поэтому самым большим врагом будет спешка.

До ноября спокойной работы не будет. Проблем возникать больше, будут появляться все быстрее и становиться серьезнее. Их надо решать сразу.

Беспокойным будет февраль. Первый толчок к критическому нарастанию человеческого гнева. Президенту придется реагировать. Иначе общественная активность с июня по сентябрь будет иметь непредсказуемые последствия.

Для президента это год обучения и осознания вещей, которые до сих пор не воспринимались как важные. Он станет другим. Умение работать с информацией сейчас жизненно важно. Нельзя идти на экспромты, рассчитывать на удачу. Интуиция может подвести.

Нельзя и принимать решения в сердцах. Зеленскому стоит прислушаться к жене. Она будет видеть то, что трудно заметить озабоченному президенту.

Нельзя допускать эмоционального и физического переутомления. Самым сложным будет лето. Поэтому весной лучше полноценно отдохнуть.