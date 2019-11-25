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вторник, 26 ноября 2019 05:25

Роман Савков похудел на 30 килограммов

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В городе Шаргород Винницкой области 13 ноября похоронили бывшего военнопленного 30-летнего Романа Савкова. Болел сахарным диабетом. Болезнь обострилась на фоне стресса и плохого питания, когда находился в плену боевиков.

Роман Савков воевал на Донбассе в составе 92-го объединения механизированной бригады. Боевики захватили его в плен 19 июля 2017 года у города Красногоровка Донецкой области. Тогда он, отражая нападение враждебной диверсионно-разведывательной группы, получил контузию и осколочное ранение ноги. В плену пробыл 190 дней. Зимой 2018-го его обменяли на российскую террористку Нaдежду Козлову, которая подорвала гранатами двух нацгвардейцев.

- У Романа на нервной почве было очень тяжелое состояние, - говорит военнослужащий Николай Герасименко, 43 года. - Он стал резко худеть. В санчасть не обращался. Затем практически перестал вставать. Ребята начали бить тревогу. Пришли врачи, на носилках вывезли его в санчасть. Однако вылечить не могли.

За время болезни Роман Савков похудел на 30 кг. Остались родители и сестра.

Автор: Татьяна САРАХАН
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