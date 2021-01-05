Роман Кись выступал против русификации

По смерти львовского философа и поэта 71-летнего Романа Кися прошло девять дней. Умер в ночь на 13 декабря. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

- У нас с философом были тысячи встреч и разговоров, - рассказывает друг Андрей Кись, 38 лет. - Я мало понимал в том, что он писал, а он жевал мне свои тексты, как плохому ученику. "Не усложняйте язык и будете понятным", - говорил я ему. "Ну, ты же не понимаешь сложных математических формул или физических. Меня прочтут будущие поколения, я для них пишу". Иногда мы конфликтовали, но в моей жизни он был особой страницей, которую еще долго будут переосмысливать.

Роман Кись окончил философский факультет Львовского университета им. Ивана Франко. С 1971-го был научным сотрудником Института народоведения Национальной академии наук. Участвовал в подготовке самиздатовского альманаха "Скриня". В 1981 году Кися посадили на три года якобы за хулиганство, хотя на самом деле наказали за статью против русификации Украины. Год провел в исправительной колонии в Бердянске. Потом отправили работать на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. В заключении познакомился с христианами-баптистами, которые позже поддерживали его в трудные времена. В 1985-м арестовали второй раз за отказ отбывать сборы офицеров запаса. Не ходил на них, потому что обязанности офицера предусматривали атеистическую пропаганду.

Был лауреатом государственной премии имени Колессы, главным редактором религиозно-философского альманаха "Преображение". У него остались сын Зорян, дочери Оксана и Елена.