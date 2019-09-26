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пятница, 27 сентября 2019 05:31

"Родила двойняшек от мужа подруги"

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"Живем с мужем в селе, имеем взрослых дочерей, — пишет 56-летняя Инна из Хмельницкой области. — У них есть высшие образования. У каждой - хорошая работа. Но семейного счастья найти не могут. Их одноклассники создали семьи, родили детей, а мои до сих пор сами.

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью паспортные фото Ирины и Татьяны — блондинок с голубыми глазами.

— Готовьтесь к свадьбе. Старшую дочь посватают в следующем году. Младшая выйдет замуж через год. Внуками будете радоваться тоже скоро. Уделите внимание спине. Запишитесь к мануальному терапевту. Больше отдыхайте.

"Муж купил металлоискатель, — рассказывает в письме 48-летняя Инна Владимировна с Киевщины. — После работы занимается раскопками. Нашел несколько старинных монет, откопал в поле старый утюг. А в мае наткнулся на клад. Под лесом вырыл сундук. Сначала радовался. Но после этой находки начал лысеть. Имеет проблемы с потенцией. Зять отвез его к бабке. Та говорит, что во всем виноват сундук. Снять заклятие не может".

- В проблемах с потенцией виноват не сундук. Надо пройти медицинское обследование. Лечение займет месяц. Результатом останетесь довольны. Выпадению волос помочь вряд ли удастся. У мужчины это наследственное. Свекор тоже рано начал лысеть. Богатой на находки будет эта осень. Пусть доверится внутреннему чутью.

"Четыре года жила в гражданском браке с Михаилом, — рассказывает в письме 34-летняя Ирина из Киевской области. — Он боялся женитьбы, я хотела семью и детей. После каждой ссоры он убегал ночевать к маме. В прошлом году в марте мы разошлись. После этого мне начал писать муж подруги. За ее спиной мы встречались. Не знаю, что на меня нашло. До сих пор жалею об этом. Через несколько месяцев я забеременела. Хотя мне ставили диагноз "бесплодие". До сих пор не верю, что стала мамой. В мае родила двойняшек. Отношения с отцом детей не поддерживаю. С подругой видимся редко. Она ни о чем не знает. Ее муж тоже не догадывается об отцовстве. Правильно ли я делаю, что все держу в тайне? Сейчас подруга беременна".

Биоэнергетик достает из конверта фото блондинки в вышиванке. Зажигает свечу. Сканирует снимок ладонью, закрывает глаза.

— Совесть не дает спокойно жить. Но правда сейчас будет неуместной. Подруга может не выдержать таких новостей и родить преждевременно. Да и ваша ситуация от этого не улучшится. Муж останется с женой, а роман с вами будет отрицать. Выйдете замуж за бывшего одноклассника. Не отказывайтесь от свидания. О детях он знает и готов стать для них отцом. Хотя будущая свекровь будет против вашего брака, он от идеи жениться на вас не отступит.

"С тех пор как в нашем доме появился портрет женщины, мы перестали жить мирно, — пишет 55-летняя Ольга Васильевна из Житомирской области. — В июне нас навестила родственница из Польши. Праздновали мой юбилей. Она подарила мне картину. На ней — женщина с жемчужными бусами. После того нет покоя в доме. Муж ссорится с сыном. Тот — с сестрой. Я не нахожу общего языка с отцом. Чувствую, будто что-то нечистое поселилось у нас. Картину вынесли в подвал. Ссориться стали меньше. Что с ней сделать, чтобы родные перестали враждовать?"

— Полотно несет в себе негативную энергетику. Жемчуг символизирует слезы. Не думайте передарить его кому-то. С этим человеком побъете горшки навсегда. Подруга, которая привезли картину из-за границы, купила ее на ярмарке и ничего дурного не подозревала. Такую вещь лучше отдать в музей или пожертвовать на аукцион. Несколько поколений под одной крышей трудно ладят. Но наибольший конфликт - между детьми. Сын и дочь перестанут ссориться, когда разъедутся.

"Я полюбила женатого мужчину, — пишет винничанка Инна, 32 года. — Мы познакомились на работе. Начали встречаться в марте. У него есть маленький сын, жена в декрете. Пробовала бросать его. Но через несколько дней меня снова тянет магнитом к нему. Он обещает, что когда сын вырастет, уйдет из семьи. Но я не готова столько ждать. В августе узнала, что беременна. Он в отчаянии. Кричит, что во всем виновата я, потому что разрушила наши планы".

Биоэнергетик достает из конверта фото. На нем — блондинка в синем берете обнимает бородача в джинсовой куртке. На обороте подпись - "Март 2019".

- Жену не бросит, а вас будет просить сделать аборт. Что бы ни обещал, не соглашайтесь на уговоры. Сохраните ребенка, которого носите под сердцем. Иначе это может стать вашей первой и последней беременностью. Аборт будет иметь плачевные последствия. О вашем служебном романе жена знает. Сделает все для того, чтобы Назар остался. Вы же будете доказывать его отцовство в суде. Алименты будет платить исправно, но в воспитании ребенка участия принимать не будет. Скоро познакомитесь с мужчиной, который заменит сыну отца, а для вас станет любимой половинкой.

Автор: Яна РОМАНЮК
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