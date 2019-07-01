Львовянка 20-летняя Александра ЧИСТОВА победила в международном конкурсе "Ворлд блогерс эводс". Его называют "Оскар для блогеров". Финал состоялся во французских Каннах. Победителей выбирали среди 3 тыс. претендентов.

— Когда начинала заниматься блогерством, не думала, что достигну таких высот, — говорит Александра Чистова. — Первое видео сняла на камеру ноутбука. Тогда просто рассказала о себе: чем занимаюсь, какую музыку слушаю, как играюсь с котом. Выложила ролик на "Ютюб"-канале. Активно его не распространяла — боялась, что одноклассники будут смеяться. Была шокирована, когда на мою страницу подписались 34 человека. После следующего видео их было уже 100. Начала активнее этим заниматься.

Тогда Александра училась в 11-м классе. Мать советовала меньше времени проводить в социальных сетях.

— Она говорила: "Сейчас твоя задача — поступить в университет. Сначала сделай все, что касается учебы, а потом уже блогерством занимайся". Но когда ко мне начали приходить первые рекламодатели, мама была в шоке: "Тебе что, могут заплатить просто за фотографию?"Она долго не могла поверить, когда туристическая компания подарила мне тур, чтобы я о нем написала в своем блоге.

Александра ежедневно проводит в сети 8 часов.

— Поступила в университет, но почти сразу взяла академотпуск, чтобы было время на блог, — говорит Чистова. — У меня нет команды, все делаю сама. Когда снимаю, советуюсь с подругами. На съемку видео уходит от одного до нескольких дней. Чтобы его обработать, хватает 30 минут. Больше всего просмотров — более 5 миллионов — набрал ролик "Как похудеть к лету?"Следующее по популярности видео - "одежда с Алиэкспресс: ожидания и реальность".

Александра Чистова имеет страницы на "Ютюбе" и в "Инстаграме". Всего на них подписаны почти 4 млн пользователей.

— Когда имела 100 тысяч подписчиков, поняла — мой контент влияет на людей и стала больше себя контролировать. Избегаю тем политики и религии. Рекламирую не все. Принимаю лишь десятую часть предложений. Не могу рекомендовать вещи, которые мне не нравятся. Если буду предлагать подписчикам некачественные товары, потеряю их доверие. Люди на улицах узнают. Подходят сфотографироваться почти ежедневно.